हमले से पहले गांव में 11 दिन तक क्या चल रहा था? झीरम घाटी के 185 पन्नों के फैसले में सामने आई अहम कड़ी

फैसले में दर्ज गवाहियों में हमले से पहले की माओवादी गतिविधियों, गांवों में बैठकों और प्रशिक्षण का भी उल्लेख मिलता है। गवाहों के अनुसार, हमले से पहले करीब 11 दिनों तक प्रशिक्षण और अलग-अलग गांवों में बैठकें होने की बात सामने आई। एक अभियोजन गवाह ने वर्ष 2009 में माओवादियों के साथ काम करने और करीब सात से आठ दिन तक प्रशिक्षण लेने की बात कही। वहीं दूसरी गवाही में वर्ष 2013 में गांव में माओवादी सदस्यों की बैठक होने का उल्लेख किया गया। बैठक में देवा, विनोद, महादेव, मुन्ना, जोगा और कोसा समेत कई नाम सामने आए। गवाही के अनुसार बैठक में पुलिस पर हमले के अलावा हथियार और अन्य सामान जुटाने को लेकर चर्चा हुई थी। कुछ गवाहों ने माओवादी सदस्यों के गांव में पहुंचने, ग्रामीणों को बैठक के लिए बुलाने और उनके लिए भोजन उपलब्ध कराने की बात भी कही।