जगदलपुर में दीया जलाने के आयोजन पर बवाल, कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, सड़क पर बिखरे जूते-चप्पल

कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि आयोजन के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके कारण अंदर स्थित छोटी-बड़ी दुकानों तक ग्राहकों की पहुंच प्रभावित हो रही है और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। विरोध के दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। पहले काफी देर तक बहस और नारेबाजी होती रही। इसके बाद मामला बढ़ गया और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और खींचतान शुरू हो गई।