75 दिनों तक गूंजेगी बस्तर की संस्कृति, 1.21 करोड़ के बजट से होगी भव्य तैयारी, UNESCO सूची पर भी फोकस

बस्तर राजपरिवार के सदस्य एवं माटी पुजारी कमलचंद भंजदेव ने बस्तर दशहरा के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1423 से निरंतर चली आ रही यह परंपरा मैसूर और कुल्लू दशहरा से भी प्राचीन है। उन्होंने बस्तर दशहरा को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में दर्ज कराने के लिए सामूहिक संकल्प दोहराया। उन्होंने मावली परघाव के स्थल और मार्ग की विशेष साफ-सफाई, देवी-देवताओं और आंगा देव के सम्मानपूर्वक आगमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही मांझी-चालकी से पर्व के दौरान पारंपरिक वेशभूषा और पगड़ी धारण करने का आग्रह किया। बैठक में मेंबर-मेंबरीन के मासिक मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा गया।