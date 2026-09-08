झीरम घाटी कांड पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का दावा, बोले- चार्जशीट से हटाए गए बड़े नक्सली नेताओं के नाम

कांग्रेस का कहना है कि अदालत ने उन्हीं तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया, जिन्हें एनआईए ने जांच के दौरान सामने रखा था, लेकिन असली साजिश अब भी अनसुलझी है। सुशील मौर्य ने कहा कि झीरम में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कोई सामान्य नक्सली वार नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा क्यों हटाई गई थी? यात्रा का मार्ग किसके कहने पर और क्यों बदला गया? हमले की योजना किसने तैयार की? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन सवालों का जवाब जांच में सामने नहीं आया। कांग्रेस ने एनआईए की शुरुआती जांच और बाद की चार्जशीट में नामों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए।