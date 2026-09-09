Chhattisgarh Naxal News: पूर्व नक्सलियों की सियासी एंट्री की तैयारी, राधाक्का के अंतिम संस्कार में दिखी राजनीतिक हलचल

Bastar Naxal News: पांच दशक से भी ज्यादा समय तक दंडकारण्य के जंगलों में बंदूक के साए में नक्सली आंदोलन का हिस्सा रहे नेताओं की कहानी अब एक नया मोड़ लेती दिखाई दे रही है। कभी भूमिगत रहकर सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने वाले कुछ पूर्व नक्साली नेता अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अपनी दूसरी राजनीतिक पारी शुरू करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में रविवार को पूर्व महिला नक्सली नेता राधाक्का के अंतिम संस्कार में जुटे पुराने और वरिष्ठ चेहरों ने जनता के लिए काम करने और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने की बात दोहराई। इस दौरान नक्सली नेता देवजी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों से उनकी मांग है कि उनके मूल संगठन भाकपा (माओवादी) से प्रतिबंध हटाया जाए, ताकि वे और उनके कई साथी इसी बैनर तले चुनाव लड़ सकें।