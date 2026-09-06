सर्चिंग के दौरान मिला नक्सलियों का नया ठिकाना! 30 किलो विस्फोटक बरामद, टिफिन IED मौके पर नष्ट

Kondagaon Naxal Dump: छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मर्दापाल थाना क्षेत्र के जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग और डी-माइनिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक सामग्री का डंप बरामद किया है। कार्रवाई आत्मसमर्पित माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई।बरामद सामान में एक 9 एमएम पिस्टल के साथ करीब 30 किलो विस्फोटक सामग्री शामिल है। इसके अलावा करीब 10 किलो वजन की टिफिन आईईडी भी मिली, जिसे बीडीएस टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मौके पर ही नष्ट कर दिया।