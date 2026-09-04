NEET UG 2026 Result: कोंडागांव की मनस्वी नेताम बनीं मिसाल, 90.4% अंकों के साथ NEET में भी हासिल की सफलता

मनस्वी की सफलता कोंडागांव क्षेत्र के उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि सही लक्ष्य, लगातार मेहनत और परिवार के सहयोग से कठिन परीक्षाओं में भी सफलता हासिल की जा सकती है। मनस्वी की इस उपलब्धि पर परिवार, रिश्तेदारों और क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई दी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अब मनस्वी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई शुरू कर अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी।