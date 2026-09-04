NEET UG 2026 Result: कोंडागांव की मनस्वी नेताम बनीं मिसाल, 90.4% अंकों के साथ NEET में भी हासिल की सफलता

कोंडागांव की मनस्वी नेताम ने रचा इतिहास (Photo Source- Patrika)
NEET UG 2026 Result: कोंडागांव की नवीन कॉलोनी निवासी मनस्वी नेताम (झील) ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मनस्वी ने NEET-UG 2026 परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ में MBBS की सीट प्राप्त की है। उनकी इस सफलता से परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
खास बात यह है कि मनस्वी ने NEET में सफलता हासिल करने के साथ ही इसी वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 12वीं में 90.4 प्रतिशत अंक हासिल किए। बोर्ड परीक्षा और मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोनों में बेहतर प्रदर्शन कर मनस्वी ने अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया है।
मनस्वी नेताम ने NEET-UG 2026 की तैयारी पूरी मेहनत और निरंतर पढ़ाई के साथ की। पहली ही कोशिश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद उन्हें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ में MBBS की सीट मिली है। मनस्वी की इस उपलब्धि ने उनके परिवार और परिचितों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। स्थानीय स्तर पर भी विद्यार्थी और लोग उनकी सफलता की सराहना कर रहे हैं।
मनस्वी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के साथ 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी शानदार अंक हासिल किए। उन्होंने 90.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। एक ही साल में बोर्ड परीक्षा और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना उनकी मेहनत और पढ़ाई के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। स्कूल की पढ़ाई के साथ NEET की तैयारी को संतुलित करना विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। मनस्वी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दोनों परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया।
मनस्वी की सफलता में उनके माता-पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। उनके पिता अनिल कुमार नेताम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भिलाई में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं उनकी माता कौशल्या नेताम शासकीय प्राथमिक शाला पूर्वी बोरगांव में प्रधान पाठिका हैं। माता-पिता के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ मनस्वी ने अपनी पढ़ाई पर लगातार ध्यान दिया। परिवार के सहयोग ने उन्हें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद की।
मनस्वी नेताम का सपना केवल डॉक्टर बनना ही नहीं है, बल्कि डॉक्टर बनने के बाद बस्तर के वनांचल क्षेत्रों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है। वे भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हुए ऐसे लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना चाहती हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका यह लक्ष्य उनकी सफलता को और खास बनाता है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के साथ ही उनके डॉक्टर बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम पूरा हो गया है।
मनस्वी की सफलता कोंडागांव क्षेत्र के उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि सही लक्ष्य, लगातार मेहनत और परिवार के सहयोग से कठिन परीक्षाओं में भी सफलता हासिल की जा सकती है। मनस्वी की इस उपलब्धि पर परिवार, रिश्तेदारों और क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई दी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अब मनस्वी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई शुरू कर अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी।
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