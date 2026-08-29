Kondagaon News: पत्नी से विवाद के बाद हाईवोल्टेज टावर पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप, देखें VIDEO

जानकारी के मुताबिक, युवक का अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था। इसके बाद वह घर से निकलकर हाईवोल्टेज बिजली लाइन के टावर पर जा चढ़ा। तहसीलदार मनोज कुमार रावटे के अनुसार, युवक का पत्नी और चाचा के साथ विवाद हुआ था। विवाद के बाद उसने यह कदम उठाया। युवक को टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी। कुछ ही देर में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान ग्रामीण भी बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए और युवक को नीचे उतरने के लिए समझाने लगे।