कोंडागांव में बड़ा सड़क हादसा, रॉयल बस और ट्रक की टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी, 12 से अधिक यात्री घायल

रॉयल बस और ट्रक की टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Kondagaon Road Accident: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे-30 पर बोरगांव पुल के पास सोमवार दोपहर एक यात्री बस और ट्रक के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे में रॉयल यात्री बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। वहीं, ट्रक चालक को भी चोटें आई हैं।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को तत्काल उपचार के लिए फरसगांव अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज शुरू किया गया। वहीं, हादसे में गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल कोंडागांव रेफर किया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे नेशनल हाईवे-30 पर बोरगांव पुल के पास हुआ। रॉयल यात्री बस यात्रियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी आमने-सामने टक्कर हो गई। दोनों वाहनों की भिड़ंत के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया।
टक्कर के बाद बस में बैठे कई यात्री घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग भी मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की। इस दौरान घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।
सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले घायलों की मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को फरसगांव अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों की स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल कोंडागांव रेफर किया गया है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और घटनास्थल का जायजा लिया है। फिलहाल हादसे की सही वजह सामने नहीं आई है।
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर नेशनल हाईवे-30 पर दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। हादसे के पीछे तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या कोई अन्य कारण था या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
हादसे में घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्राथमिक उपचार के बाद जिन यात्रियों की हालत अधिक गंभीर बताई गई, उन्हें जिला अस्पताल कोंडागांव रेफर किया गया है। वहीं, अन्य घायलों का फरसगांव अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।
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