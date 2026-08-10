10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोंडागांव

कोंडागांव में बड़ा सड़क हादसा, रॉयल बस और ट्रक की टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी, 12 से अधिक यात्री घायल

Kondagaon Bus Accident: बोरगांव पुल के पास रॉयल यात्री बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक को भी चोटें आई हैं।
2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Khyati Parihar

Aug 10, 2026

Road Accident

रॉयल बस और ट्रक की टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Kondagaon Road Accident: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे-30 पर बोरगांव पुल के पास सोमवार दोपहर एक यात्री बस और ट्रक के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे में रॉयल यात्री बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। वहीं, ट्रक चालक को भी चोटें आई हैं।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को तत्काल उपचार के लिए फरसगांव अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज शुरू किया गया। वहीं, हादसे में गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल कोंडागांव रेफर किया गया है।

बोरगांव पुल के पास हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे नेशनल हाईवे-30 पर बोरगांव पुल के पास हुआ। रॉयल यात्री बस यात्रियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी आमने-सामने टक्कर हो गई। दोनों वाहनों की भिड़ंत के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया।

टक्कर के बाद बस में बैठे कई यात्री घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग भी मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की। इस दौरान घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।

स्थानीय लोगों ने पहुंचकर की मदद

सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले घायलों की मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को फरसगांव अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों की स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल कोंडागांव रेफर किया गया है।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और घटनास्थल का जायजा लिया है। फिलहाल हादसे की सही वजह सामने नहीं आई है।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर नेशनल हाईवे-30 पर दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। हादसे के पीछे तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या कोई अन्य कारण था या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

हादसे में घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्राथमिक उपचार के बाद जिन यात्रियों की हालत अधिक गंभीर बताई गई, उन्हें जिला अस्पताल कोंडागांव रेफर किया गया है। वहीं, अन्य घायलों का फरसगांव अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

बिलासपुर में बड़ा हादसा, खेत जाते समय श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 2 की मौत, 6 गंभीर घायल

ये भी पढ़ें
Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 05:17 pm

Published on:

10 Aug 2026 05:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / कोंडागांव में बड़ा सड़क हादसा, रॉयल बस और ट्रक की टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी, 12 से अधिक यात्री घायल

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नक्सल क्षेत्र की गनेशी ने बकरियों से बदली अपनी किस्मत, 10 से शुरू हुआ सफर पहुंचा 200 के पार, अब दूसरों को ऐसे बना रहीं आत्मनिर्भर

Ganesi Markam Success Story
Patrika Special News

फरसगांव में मूसलाधार बारिश का असर! सड़क-पुल बहने से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा

Bridge Collapse
कोंडागांव

Chhattisgarh Jobs: कोंडागांव में रोजगार का मौका, फ्री मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग, 18 से 50 वर्ष तक करें आवेदन

Chhattisgarh Jobs
कोंडागांव

Chhattisgarh News: देशी मशरूम खाने से 8 लोगों की बिगड़ी तबियत, उल्टी-दस्त के बाद मची अफरा-तफरी

Chhattisgarh News
कोंडागांव

Chhattisgarh News: विधवा मां के संघर्ष ने बदली बच्चों की किस्मत, बेटा बना अग्निवीर और बेटी बनी पुलिसकर्मी, पढ़ें प्रेरक कहानी

Widow Mother Success Story
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.