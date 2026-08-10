कोंडागांव में बड़ा सड़क हादसा, रॉयल बस और ट्रक की टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी, 12 से अधिक यात्री घायल

सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले घायलों की मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को फरसगांव अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों की स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल कोंडागांव रेफर किया गया है।