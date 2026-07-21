बिलासपुर में बड़ा हादसा, खेत जाते समय श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 2 की मौत, 6 गंभीर घायल

Bilaspur Road Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। हिर्री थाना क्षेत्र के मुड़पार गांव में धान रोपाई के लिए खेत जा रहे श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉली के नीचे दबने से दो श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत राहत कार्य में जुट गए।