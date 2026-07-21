21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

बिलासपुर

बिलासपुर में बड़ा हादसा, खेत जाते समय श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 2 की मौत, 6 गंभीर घायल

Road Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में दो श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jul 21, 2026

Road Accident

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 2 की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur Road Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। हिर्री थाना क्षेत्र के मुड़पार गांव में धान रोपाई के लिए खेत जा रहे श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉली के नीचे दबने से दो श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत राहत कार्य में जुट गए।

धान रोपाई के लिए जा रहे थे श्रमिक

जानकारी के अनुसार, मुड़पार गांव के श्रमिक मंगलवार सुबह गांव के ही एक किसान के खेत में धान की रोपाई करने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर निकले थे। बारिश के कारण कच्ची सड़क फिसलन भरी थी। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क से उतरते हुए खेत में पलट गई। ट्रॉली पलटते ही उसमें बैठे कई श्रमिक उसके नीचे दब गए।

हादसे के बाद मची अफरा-तफरी

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण और अन्य श्रमिक तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दो श्रमिकों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

ग्रामीणों की सूचना पर हिर्री थाना पुलिस और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार, घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

Bilaspur Road Accident: पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस घायल श्रमिकों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज कर रही है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि बारिश के कारण कच्ची सड़क पर ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

ग्रामीणों में शोक का माहौल

इस दर्दनाक हादसे के बाद मुड़पार गांव में मातम पसरा हुआ है। एक ही गांव के कई श्रमिक हादसे का शिकार होने से ग्रामीणों में शोक और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धान रोपाई के मौसम में बड़ी संख्या में मजदूर ट्रैक्टर-ट्रॉली में खेतों तक पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

सूरजपुर में बड़ा हादसा, अवैध खदान में चट्टान गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

ये भी पढ़ें
Surajpur Mine Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 03:45 pm

Published on:

21 Jul 2026 03:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर में बड़ा हादसा, खेत जाते समय श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 2 की मौत, 6 गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RTE सीटें 85 हजार से घटकर 30 हजार, छत्तीसगढ़ HC ने पूछा- अगस्त में एडमिशन होगा तो गरीब बच्चे पढ़ाई कब करेंगे?

RTE Admission 2026
बिलासपुर

'तुझे जान से खत्म कर दूंगा'... सकरी के पार्षद अमित भारते को आया धमकी भरा कॉल

Death Threat Call
बिलासपुर

Bilaspur News: मेरे गुरू माता को मार डाला, धान के खेत में मिली किन्नर की डेडबॉडी, साथियों ने की फांसी की मांग

Bilaspur transgender Murder
बिलासपुर

घर में तोता या कछुआ पाल रखा है? हो सकती है जेल, जानिए क्या कहता है छत्तीसगढ़ का नया कानून

Forest Department Raid
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के 11 नगरीय निकायों के कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत, बकाया वेतन व बहाली पर हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश

Bilaspur High court
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.