बिलासपुर में बड़ा हादसा, खेत जाते समय श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 2 की मौत, 6 गंभीर घायल

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 2 की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bilaspur Road Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। हिर्री थाना क्षेत्र के मुड़पार गांव में धान रोपाई के लिए खेत जा रहे श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉली के नीचे दबने से दो श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत राहत कार्य में जुट गए।
जानकारी के अनुसार, मुड़पार गांव के श्रमिक मंगलवार सुबह गांव के ही एक किसान के खेत में धान की रोपाई करने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर निकले थे। बारिश के कारण कच्ची सड़क फिसलन भरी थी। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क से उतरते हुए खेत में पलट गई। ट्रॉली पलटते ही उसमें बैठे कई श्रमिक उसके नीचे दब गए।
हादसे की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण और अन्य श्रमिक तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दो श्रमिकों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए।
ग्रामीणों की सूचना पर हिर्री थाना पुलिस और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार, घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस घायल श्रमिकों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज कर रही है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि बारिश के कारण कच्ची सड़क पर ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
इस दर्दनाक हादसे के बाद मुड़पार गांव में मातम पसरा हुआ है। एक ही गांव के कई श्रमिक हादसे का शिकार होने से ग्रामीणों में शोक और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धान रोपाई के मौसम में बड़ी संख्या में मजदूर ट्रैक्टर-ट्रॉली में खेतों तक पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
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