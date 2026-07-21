Chhattisgarh News: 24 से 27 जुलाई तक बदलेगा ट्रेनों का संचालन, बोल बम श्रद्धालुओं का फूटा गुस्सा, 7 दिन में मांगें नहीं मानीं तो रेल रोको आंदोलन

धरने के बाद समिति के प्रतिनिधिमंडल ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि निरस्त ट्रेन को तत्काल बहाल किया जाए या सभी आरक्षित यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन अथवा वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ताकि श्रद्धालुओं की बाबा वैद्यनाथ धाम यात्रा बाधित न हो। बोल बम सेवा समिति ने रेलवे प्रशासन को सात दिन का समय देते हुए कहा कि यदि इस अवधि में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश के शिवभक्तों के साथ व्यापक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। समिति ने कहा कि आंदोलन से उत्पन्न किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी।