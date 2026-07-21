‘तुझे जान से खत्म कर दूंगा’… सकरी के पार्षद अमित भारते को आया धमकी भरा कॉल

Death Threat Call: सकरी के पार्षद अमित भारते(photo-patrika)
Death Threat Call: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक जनप्रतिनिधि को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। सकरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-1 के पार्षद अमित भारते ने आरोप लगाया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन कर न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पार्षद ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पार्षद अमित भारते ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि रविवार दोपहर वह अपने कार्यालय में कर्मचारियों राजेंद्र पाठक और सागर मिश्रा के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान दोपहर करीब 2:52 बजे उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने फोन रिसीव किया, कॉल करने वाले ने बिना किसी परिचय के मां-बहन की गालियां देना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने जान से मारने की धमकी भी दी। अचानक हुई इस घटना से पार्षद और उनके साथ मौजूद कर्मचारी भी हैरान रह गए।
धमकी मिलने के बाद पार्षद अमित भारते ने सकरी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कॉल करने वाले की पहचान के लिए मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।
सकरी थाना पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली जा रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि धमकी देने के पीछे का मकसद क्या था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह धमकी देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और मामले में सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।
इस घटना के बाद एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं, तो यह कानून-व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की जल्द पहचान कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग