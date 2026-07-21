‘तुझे जान से खत्म कर दूंगा’… सकरी के पार्षद अमित भारते को आया धमकी भरा कॉल

पार्षद अमित भारते ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि रविवार दोपहर वह अपने कार्यालय में कर्मचारियों राजेंद्र पाठक और सागर मिश्रा के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान दोपहर करीब 2:52 बजे उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने फोन रिसीव किया, कॉल करने वाले ने बिना किसी परिचय के मां-बहन की गालियां देना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने जान से मारने की धमकी भी दी। अचानक हुई इस घटना से पार्षद और उनके साथ मौजूद कर्मचारी भी हैरान रह गए।