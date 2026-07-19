Woman Doctor Arrested

डॉ. प्रियंका सोनी का नाम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक अन्य मामले में भी सामने आया है। तालापारा निवासी पवन यादव की मौत के मामले में भी उन्होंने कथित तौर पर सर्पदंश से मौत की रिपोर्ट दी थी, जबकि जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक पाया गया। इस मामले में मृतक के परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के पीछे आर्थिक लाभ, बीमा क्लेम या अन्य किसी प्रकार की साजिश तो नहीं थी।