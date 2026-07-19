19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Woman Doctor Arrested: सर्पदंश नहीं, साजिश थी! फर्जी पोस्टमार्टम केस में SIMS की पूर्व डॉक्टर अरेस्ट

Chhattisgarh Crime News: बिलासपुर के फर्जी सर्पदंश मामलों में पुलिस ने SIMS की पूर्व डॉक्टर डॉ. प्रियंका सोनी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने मौत के वास्तविक कारण छिपाकर सर्पदंश से मौत की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 19, 2026

Woman Doctor Arrested

Woman Doctor Arrested: महिला डॉक्टर अरेस्ट(photo-patrika)

Woman Doctor Arrested: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र में सामने आए फर्जी सर्पदंश मामलों की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में सिम्स (SIMS) में पदस्थ रहीं महिला डॉक्टर डॉ. प्रियंका सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

इससे पहले इस मामले में एक वकील समेत तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में मौत के वास्तविक कारण को छिपाकर सर्पदंश से मौत दर्शाई गई थी, जिससे पूरे मामले ने गंभीर आपराधिक साजिश का रूप ले लिया है।

Fake Postmortem Report: जांच में खुली फर्जी रिपोर्ट की परतें

तोरवा पुलिस ने बताया कि तहसील कार्यालय के नायब नाजीर की शिकायत के आधार पर महमंद निवासी निसार खान और लता सूर्यवंशी की संदिग्ध मौत के मामलों की जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम तत्कालीन सिम्स चिकित्सक डॉ. प्रियंका सोनी ने किया था।

आरोप है कि डॉ. सोनी ने दोनों मामलों में सर्पदंश से मौत होने की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए 18 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पहले भी हो चुकी हैं कई गिरफ्तारियां

इस मामले में पुलिस पहले ही मृतक निसार खान की पत्नी सफीना बानो, लता सूर्यवंशी के पति संतोष सूर्यवंशी और अधिवक्ता रंजीत कुमार चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हालांकि, पूरे प्रकरण का मुख्य आरोपी बताए जा रहे अधिवक्ता श्रवण वस्त्रकार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक, श्रवण वस्त्रकार लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है।

एक और मामले में दर्ज है केस

डॉ. प्रियंका सोनी का नाम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक अन्य मामले में भी सामने आया है। तालापारा निवासी पवन यादव की मौत के मामले में भी उन्होंने कथित तौर पर सर्पदंश से मौत की रिपोर्ट दी थी, जबकि जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक पाया गया। इस मामले में मृतक के परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के पीछे आर्थिक लाभ, बीमा क्लेम या अन्य किसी प्रकार की साजिश तो नहीं थी।

अधिकारी-कर्मचारियों के छुट्टी पर लगा रोक, बिलासपुर कलेक्टर का बड़ा आदेश

ये भी पढ़ें
Employees Leave Cancelled

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 01:15 pm

Published on:

19 Jul 2026 01:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Woman Doctor Arrested: सर्पदंश नहीं, साजिश थी! फर्जी पोस्टमार्टम केस में SIMS की पूर्व डॉक्टर अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur High Court: सरकारी पेंशन नियम पर दूसरी पत्नी को बड़ी राहत! बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Bilaspur High Court
बिलासपुर

'उसे खत्म कर दो…' कांग्रेस नेता की हत्या के लिए बिलासपुर में रची गई थी 10 लाख की साजिश, 2 गिरफ्तार

Shyam Kashyap Attack Case
बिलासपुर

बिलासपुर में बारिश के बीच प्रशासन का बड़ा आदेश, अफसरों की छुट्टियां रद्द, बिना अनुमति बाहर जाने पर होगी FIR

Bilaspur on High Alert
बिलासपुर

बिलासपुर में 36 घंटे में 633.6 मिमी बारिश, मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कैसे बना क्लाउड बर्स्ट जैसा सिस्टम?

Bilaspur Cloudburst
बिलासपुर

अधिकारी-कर्मचारियों के छुट्टी पर लगा रोक, बिलासपुर कलेक्टर का बड़ा आदेश

Employees Leave Cancelled
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.