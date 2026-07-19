इस बीच, गरियाबंद जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां एक युवक उफनते नाले को पार करने के चक्कर में तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। संभावित आपदा से निपटने के लिए बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 30 और 34 के तहत कड़े निर्देश जारी किए है। आपातकालीन सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज होगी। कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 18 जुलाई को बंद रहे।