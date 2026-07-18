School Closed: आज स्कूल-आंगनबाड़ी में रही छुट्टी! मुंगेली कलेक्टर ने दिया आदेश, भारी बारिश से रहें सतर्क

जिले में संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए सामाजिक संस्था प्रयास अ स्माल स्टेप फाउंडेशन ने भी राहत और सहयोग के लिए हेल्पलाइन जारी की है। संस्था ने कहा है कि यदि किसी परिवार का राशन बारिश में खराब हो गया हो या उनका आशियाना क्षतिग्रस्त हुआ हो, तो वे मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। संस्था ने राहत सामग्री, स्वास्थ्य सहायता और सामुदायिक सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। सहायता के लिए लोग हेल्पलाइन नंबर 9300711483 पर संपर्क कर सकते हैं।