पुलिस के अनुसार प्रीति जॉन 12 जुलाई से लापता थीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके परिजनों या पति की ओर से किसी भी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। इसी कारण पुलिस को महिला के लापता होने की जानकारी तब मिली, जब उनकी स्कूटी बरामद हुई। जांच के दौरान महिला का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। न तो वह स्कूटी में मिला और न ही शव के पास। पुलिस का मानना है कि मोबाइल मिलने से घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।