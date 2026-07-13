बिलासपुर बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार की हत्या, हाथ-पैर बांधकर घोंटा गला, 4 बाल अपचारी फरार

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे चार बाल अपचारियों ने चौकीदार नरेंद्र कुमार के साथ विवाद किया। आरोप है कि पहले उनके साथ जमकर मारपीट की गई, इसके बाद उनके हाथ-पैर बांध दिए गए। आरोपियों ने गमछे से उनका गला दबाया और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद चारों बाल अपचारी वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।