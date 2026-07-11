नौकरी मिली, लेकिन NOC नहीं! बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार और पीएससी से मांगा जवाब

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह जांच की जाएगी कि संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति में सभी आवश्यक पात्रताओं और औपचारिकताओं का पालन किया गया था या नहीं। विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि नियुक्ति के समय आवश्यक NOC प्रस्तुत किया गया था या नहीं, और यदि नहीं, तो नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गई। अदालत के निर्देश के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी बढ़ गई है। दोनों संस्थाओं को रिकॉर्ड के आधार पर निष्पक्ष जांच कर यह तय करना होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी या उसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई।