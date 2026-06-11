Ban on Sand Mining: 15 अक्टूबर तक नदी-नालों से रेत खनन पर लगा प्रतिबंध, पकड़े गए तो होगी सख्त कार्रवाई

बैकुंठपुर। संचालनालय भौमिका तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ ने वर्षा ऋतु को ध्यान में रखकर 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी-नालों से रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में करीब 4 महीने तक रेत खनन (Sand mining) नहीं कर पाएंगे। हालांकि, एमसीबी जिले के वनांचल ब्लॉक भरतपुर में रेत खनन बंद कराना बड़ी चुनौती होगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करने आदेश जारी किया गया है। प्रतिबंधित अवधि में नदी-नालों से रेत खनन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, लाइसेंस रेत भंडारण स्थल से परिवहन कर पाएंगे, लेकिन खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।