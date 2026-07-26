Koria Sky Lightning: धान रोपा लगा रही महिलाओं पर अचानक आ गिरी आकाशीय बिजली, 6 घायलों में 2 रेफर

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के चरचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरवत में शनिवार की शाम आकाशीय बिजली (Sky lightning) गिर गई। इस दौरान खेत में धान का रोपा लगा रहीं 6 महिलाएं चपेट में आकर झुलस गई। इनमें से 2 महिलाओं को गंभीर हालत में इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दरअसल घायल महिलाएं (6 women injured) अन्य मजदूरों के साथ रोपा लगा रही थीं। इसी बीच मौसम ने करवट ली और गरज-चमक के साथ बारिश होने लगी। इसके बाद भी सभी रोपा लगाने में व्यस्त थे, इसी दौरान वहां आकाशीय बिजली आ गिरी।