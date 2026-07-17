Tiger in Koria: जंगल से लगे गांव में घूमते दिखे 2 बाघ, दहशत में लोग, 2 मवेशियों का किया शिकार

बैकुंठपुर। कोरिया वनमंडल के ग्राम अंगा क्षेत्र के जंगल में 2 बाघ का मूवमेंट (Tiger movement) हुआ है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का आलम है। दोनों बाघ ने हाल ही में 3 मवेशियों का शिकार कर लिया, इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। ग्रामीणों की सूचना पर वन अमला निगरानी बनाए हुए है, जबकि टाइगर रिजर्व अमला बाघ को ट्रैप करने में जुटा हुआ है। क्षेत्र में दोनों बाघों के पंजों के निशान मिले हैं। इधर वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने तथा पालतू मवेशियों को चरने के लिए न छोडऩे की अपील की है। उन्होंने बाघों के दिखाई देने पर तत्काल इसकी सूचना सरपंच व उन्हें देने कहा है।