MBBS in MCB: मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज को मिली 50 MBBS सीटों की स्वीकृति, पूर्व विधायक बोले- नींव कांग्रेस सरकार में पड़ी

मनेंद्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से 50 एमबीबीएस सीटों (MBBS seat) की स्वीकृति मिली है। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने इसे एमसीबी जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वास्थ्य मंत्री व सांसद का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सफलता वर्षों की योजनाबद्ध प्रक्रिया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की परिकल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में साकार हुई। वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही भूमि चयन, प्रारंभिक प्रशासनिक स्वीकृतियां, आवश्यक अधोसंरचना की प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिक कार्य कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आगे बढ़ाए गए।