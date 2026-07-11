Agniveer Recruitment: छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, एयरफोर्स में निकली भर्ती, 12 वी पास भी कर सकते है आवेदन

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का उद्देश्य युवाओं को सही करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ना और सशस्त्र सेनाओं में सेवा के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि चिरमिरी में आयोजित इस कार्यशाला से विद्यार्थियों में भारतीय वायु सेना के प्रति उत्साह और जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही युवाओं को अपने भविष्य की बेहतर योजना बनाने और भर्ती प्रक्रिया को समझने का व्यवहारिक अवसर भी मिला। आने वाले समय में भी ऐसे करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि जिले के अधिक से अधिक युवा सेना और अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में अपना भविष्य बना सकें।