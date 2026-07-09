Chirimiri OCM: चिरमिरी ओसीएम में भू-स्खलन और जहरीली गैस निकलने का खतरा, सडक़ मार्ग से आवागमन पर लगा बैन

चिरमिरी. एसईसीएल चिरमिरी ने ओपन माइंस प्रोजेक्ट (Chirimiri OCM news) के नजदीक से गुजरी सडक़ बड़ी बाजार से बरतुंगा पर भू-स्खलन और जहरीली गैस निकलने की आशंका के बाद आवागमन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे 3 हजार से ज्यादा आबादी प्रभावित होगी। खासकर एसईसीएल से अनुबंधित डीएवी स्कूल के 1200 से ज्यादा बच्चे-स्टाफ को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और एसईसीएल से सुरक्षित, सुविधाजनक वैकल्पिक सडक़ मार्ग उपलब्ध कराने सहित क्षतिग्रस्त सडक़ की मरम्मत करा जल्द आवागमन के लिए खोलने गुहार लगाई है। अंडरग्राउंड कोल माइंस में कई साल पूर्व ही आग लगी थी, वह अभी भी भीतर धधक रहा है। ऐसे में उक्त मार्ग के आस-पास जमीन से धुआं निकल रहा है।