Navodaya Vidyalaya: नवोदय विद्यालय में नियम सख्त, अभिभावकों को इन 14 बिंदुओं का शपथ-पत्र देना जरूरी

बैकुंठपुर। कोरिया और एमसीबी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय (Navodaya Vidyalaya Koria) में नए शिक्षण सत्र 2026-27 से नियम सख्त बनाए गए है। अब अभिभावकों को 14 बिंदुओं में बकायदा 50 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख है कि किसी भी छात्र को शपथ पत्र में उल्लेखित सामान लाने की अनुमति नहीं होगी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा बुधवार को ७वीं-१२वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल बुलवाया गया। छात्रों और उनके परिजनों को १४ बिंदुओं का शपथ-पत्र लाने कहा गया था। शपथ पत्र नहीं लाने वाले परिजन काफी हलाकान नजर आए।