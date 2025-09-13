Patrika LogoSwitch to English

कोरीया

Strict rules on ranging: रैंगिंग के बाद बनाए गए सख्त नियम: 15 दिन का होगा निलंबन, कटेगी टीसी, 5 हजार लगेगा जुर्माना

Strict rules on ranging: पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय बैकुंठपुर का मामला, विद्यार्थियों को सुझाव व शिकायत दर्ज कराने लगाए गए हैं ‘मन की बात’ बॉक्स, हर सप्ताह खुलेगा यह बॉक्स

कोरीया

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 13, 2025

Strict rules on ranging
PM Shri Navodaya Vidyalaya Baikunthpur (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय बैकुंठपुर में रैगिंग (Ranging) का आरोप लगने के बाद पीटीसी (पालक-शिक्षक कमेटी) ने सख्त नियम (Strict rules on ranging) बनाए हैं। जूनियर बच्चों से मारपीट व रैगिंग के केस में आरोपी सीनियर बच्चों को 15 दिन निलंबित किया जाएगा। बार-बार प्रक्रिया दोहराने पर टीसी काट दी जाएगी। वहीं स्कूल में मोबाइल छिपाकर लाने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा तथा टीसी कटने (12वीं पास होने) तक सर्वसम्मति से मोबाइल जब्त कर रखने निर्णय लिया है।

जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन भोपाल ने मामला उजागर होने के बाद नवोदय विद्यालय सूरजपुर के प्राचार्य अजीत प्रताप सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वे पिछले 2 दिन से नवोदय विद्यालय बैकुंठपुर में बच्चों, पालकों सहित पीटीसी की बैठक लेकर कड़े नियम (Strict rules on ranging) बनाकर लागू करवा रहे हैं।

प्रभारी प्राचार्य पी. दनसना और जांच अधिकारी सिंह की अध्यक्षता में पीटीसी बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कड़े नियम बनाए गए हैं। इस दौरान सभी पक्षों ने विद्यालय की बेहतरी के लिए सुझाव और सहमति दी है।

इसमें जो छात्र बार-बार रैगिंग (Strict rules on ranging) कर कनिष्ठ छात्रों के साथ मारपीट, खाना मंगवाने, कपड़े धुलवाने, मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाने, डराने-धमकाने में संलिप्त पाए पाने पर टीसी देकर स्कूल से बाहर करने, ऐसे बच्चों को बार-बार मौके नहीं देने का निर्णय प्रमुख है।

विद्यार्थियों को सुझाव, शिकायत दर्ज कराने ‘मन की बात’ बॉक्स लगाए हैं, जिसे हर सप्ताहखोला जाएगा। गौरतलब है कि कई महीने पहले रैगिंग का मामला उजागर (Strict rules on ranging) होने के बाद बुधवार को प्रशासनिक टीम जायजा लेने पहुंची थी।

Strict rules on ranging: इस तरह की जाएगी सख्ती

पीटीसी की बैठक में रैगिंग से संबंधित फ्लैक्स सभी सदनों और विद्यालय परिसर में जगह-जगह स्थान लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही फायरवॉल सिस्टम परिसर में लगाकर प्रतिबंधित बेवसाइट को देखने से रोका जाएगा। कोई भी खाद्य सामग्री बाहर से लेकर न लाएं, विद्यालय के मुख्य गेट पर चेक करने के बाद ही प्रवेश देना होगा।

कोई विद्यार्थी कनिष्ठ छात्रों पर दबाब डालकर अपना व्यक्तिगत कार्य करवाते (Strict rules on ranging) पाए जाने पर वरिष्ठ छात्र को 10 दिन के लिए निलंबन करने और वापस लेने पर सरपंच, 2 पीटीसी सदस्य और सीडब्ल्यूसी का परामर्श प्रमाण पत्र लाना होगा।

साथ ही माता-पिता के अलावा दो अन्य अभिभावकों का 50-50 रुपए के स्टांप में शपथ पत्र को लाना होगा। भविष्य में पुनरावृत्ति करने पर टीसी काटने की प्रकिया शुरू की जाएगी। जिसमें विद्यार्थी की टीसी-सीसी में अनुशासनहीनता का उल्लेख होगा।

जब्त की जाएगी सामग्री

विद्यालय में तैनात गार्ड, हाउस मास्टर और मैट्रन की उपस्थिति में आने-जाने वाले विद्यार्थियों की सामग्री की जांच होगी।आपत्तिजनक सामग्री पाए जाने पर सामग्री की जब्ती (Strict rules on ranging) होगी।

विद्यालय अनुशासन समिति सभी सदनों का औचक निरीक्षण करेगी। वहीं अभिभावकों का परिचय पत्र बनेगा, जिसमें विद्यार्थी एवं अभिभावक की फोटो लगी होगी, जिसे दिखाने पर ही दूसरे शनिवार और चौथे रविवार को छात्र से मिलने की अनुमति होगी।

13 Sept 2025 07:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Strict rules on ranging: रैंगिंग के बाद बनाए गए सख्त नियम: 15 दिन का होगा निलंबन, कटेगी टीसी, 5 हजार लगेगा जुर्माना

