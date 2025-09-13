Strict rules on ranging: रैंगिंग के बाद बनाए गए सख्त नियम: 15 दिन का होगा निलंबन, कटेगी टीसी, 5 हजार लगेगा जुर्माना

बैकुंठपुर। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय बैकुंठपुर में रैगिंग (Ranging) का आरोप लगने के बाद पीटीसी (पालक-शिक्षक कमेटी) ने सख्त नियम (Strict rules on ranging) बनाए हैं। जूनियर बच्चों से मारपीट व रैगिंग के केस में आरोपी सीनियर बच्चों को 15 दिन निलंबित किया जाएगा। बार-बार प्रक्रिया दोहराने पर टीसी काट दी जाएगी। वहीं स्कूल में मोबाइल छिपाकर लाने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा तथा टीसी कटने (12वीं पास होने) तक सर्वसम्मति से मोबाइल जब्त कर रखने निर्णय लिया है।