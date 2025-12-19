Trekking in Tiger Reserve: छत्तीसगढ़ के इस टाइगर रिजर्व में है भारत का पहला ट्रेकिंग ट्रैक, बन रहा ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन, दिल्ली-मुंबई से भी पहुंच रहे पर्यटक

योगेश चंद्रा/बैकुंठपुर। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत का पहला ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डव्हलप करने का कदम उठाया गया है। इसके बाद हर साल यहां ट्रेकिंग टीम पहुंचने लगी है। यह भारत का इकलौता टाइगर रिजर्व है, जहां ट्रेकिंग ट्रैक (Trekking in Tiger Reserve) बना हुआ है। मौजूदा विंटर सीजन में 5 टीम में 100 ट्रैकर जंगल टै्रकिंग का लुत्फ उठाकर लौट चुके हैं। छठवीं टीम में 20 ट्रैकर जंगल में पड़ाव डाले हुए हैं। बता दें कि कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर यह ट्रैक बना है।