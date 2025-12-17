New coal reserve in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिला कोयले का नया भंडार, खुलेगी खदान, हर साल 30 लाख टन होगी सप्लाई

योगेश चंद्रा/बैकुंठपुर। कोरिया के वनांचल ब्लॉक सोनहत के ग्राम लब्जी-पुसला में कोकिंग कोयले का नया भंडार मिला है। इसके बाद कोल इंडिया को नई खदान (New coal reserve in CG) खोलने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद कोरिया से हर साल 30 लाख टन स्टील इंडस्ट्रीज को कोकिंग कोयला भेजा जाएगा। नई खदान से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन करने 12 किलोमीटर तक फ्लाई ओवर कंवेयर बेल्ट बनाने की तैयारी है।