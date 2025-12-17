17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

New coal reserve in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिला कोयले का नया भंडार, खुलेगी खदान, हर साल 30 लाख टन होगी सप्लाई

New coal reserve in CG: नई कोल खदान के खुलने से स्टील इंडस्ट्रीज को सालाना 30 लाख टन कोकिंग कोल मिलेगा, 12 किलोमीटर फ्लाई ओवर कंवेयर बेल्ट बनाने की तैयारी शुरु

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 17, 2025

New coal reserve in CG

Coal mines in Koria district (Photo- Patrika)

योगेश चंद्रा/बैकुंठपुर। कोरिया के वनांचल ब्लॉक सोनहत के ग्राम लब्जी-पुसला में कोकिंग कोयले का नया भंडार मिला है। इसके बाद कोल इंडिया को नई खदान (New coal reserve in CG) खोलने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद कोरिया से हर साल 30 लाख टन स्टील इंडस्ट्रीज को कोकिंग कोयला भेजा जाएगा। नई खदान से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन करने 12 किलोमीटर तक फ्लाई ओवर कंवेयर बेल्ट बनाने की तैयारी है।

सीएमपीडीआई और एमईसीएल की मदद से सोनहत ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नया कोयला भंडार खोजने कई साल से सर्वे चल रहा है। इसी बीच लब्जी-पुसला में नया कोयला भंडार (New coal reserve in CG) मिला है, जो कि कोकिंग कोयला है। इसे स्टील इंडस्ट्रीज को आपूर्ति की जाएगी।

मामले में एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र ने नई खदान खोलने (New coal reserve in CG) को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। राजस्व विभाग से अधिग्रहण करने 10 हेक्टयर प्राइवेट जमीन चिह्नित कराई गई है और शेष जमीन फॉरेस्ट की अधिग्रहित होगी। वहीं करीब 4 हेक्टयर में कोयला खदान में खनन सहित अन्य गतिविधियां होगी।

कोल इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद नई कोकिंग कोयला खदान खुलेगी। इससे अगले 25-30 साल तक सालाना 30 लाख टन कोयले की आपूर्ति होगी। इससे सोनहत एरिया में नई खदान के आसपास क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी।

नगर रेलवे स्टेशन में बनेगा नया कोल साइडिंग

एसईसीएल के मुताबिक, नई खदान लब्जी-पुसला से कोयला खनन (New coal reserve in CG) करने के बाद रेलवे रैक से स्टील इंडस्ट्रीज को भेजा जाएगा। नगर रेलवे स्टेशन के पास कोल साइडिंग बनाने जमीन फाइनल कर ली गई है। लेकिन नई खदान से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन करने के लिए सडक़ सही नहीं है।

हालांकि पक्की सडक़ बनी है, जो बहुत संकरी है और अगल-बगल खाई होने के कारण हादसे का डर बना रहेगा। इसलिए हादसे को ध्यान में रखकर लब्जी-पुसला से नगर रेलवे स्टेशन तक 12 किमी फ्लाईओवर कंवेयर बेल्ट बनाने और सडक़ मार्ग, दोनों विकल्प पर एक्सपर्ट टीम रिपोर्ट तैयार कर रही है।

New coal reserve in CG: क्या है कोकिंग कोयला?

एसईसीएल के मुताबिक कोकिंग कोयला (New coal reserve in CG) एक विशेष प्रकार का बिटुमिनस कोयला है, जिसे गर्म करने पर एक सख्त, छिद्रपूर्ण और मजबूत पदार्थ बनाता है। इसे कोक कहते हैं। इसका इस्पात निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कोक को स्टील इंडस्ट्रीज में ब्लास्ट फर्नेस में कच्चा लोहा बनाने के लिए एक ईंधन और अभिकारक के रूप में उपयोग करते हैं।

इसकी खास बात यह है कि यह गर्म करने पर नरम होकर फूल जाता है और इसमें वाष्पशील पदार्थ कम होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करने पर कोक में बदल जाता है। कोकिंग कोयले से बना कोक इस्पात निर्माण प्रक्रिया का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कोल इंडिया की अनुमति का इंतजार

एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक बीएन झा ने कहा कि सोनहत क्षेत्र के ग्राम लब्जी-पुसला में कोकिंग कोयले का नया भंडार मिला है। जहां नई खदान (New coal reserve in CG) खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोल इंडिया से अनुमति मिलने के बाद नई खदान खुलेगी और सालाना 30 लाख टन कोयला उत्पादन होगा। जहां से कोकिंग कोयला खनन कर स्टील इंडस्टीज को आपूर्ति की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Brutally beaten: भाजपा पार्षद पुत्र समेत 1 दर्जन युवकों ने की 2 युवकों की बेदम पिटाई, जलाया भी, एफआईआर दर्ज
अंबिकापुर
brutally beaten

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 08:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / New coal reserve in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिला कोयले का नया भंडार, खुलेगी खदान, हर साल 30 लाख टन होगी सप्लाई

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Love couple commits suicide: गोठान में युवक-युवती की फांसी पर लटकती मिली लाश, प्रेम-प्रसंग का है मामला

Love couple commits suicide
कोरीया

Nude girl video call: वीडियो कॉल में निर्वस्त्र युवती के साथ लिया स्क्रीन शॉट, फिर वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 32 लाख, 2 गिरफ्तार

Nude girl video call
कोरीया

Youth festival award: राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के विजेताओं को 1 साल बाद भी नहीं मिली इनामी राशि, राज्यपाल के हाथों मिला था डमी चेक

Youth festival award
कोरीया

Loot in lodge: कांग्रेस नेता के लॉज में एमपी से पहुंचे 20 बदमाशों ने की लूटपाट, 3 गाडिय़ों में आए थे भरकर, 1 गिरफ्तार

Loot in lodge
कोरीया

Mother murder: मां ने चाय नहीं बनाया तो फरसे से काट दिया गला, फिर थाने जाकर बोला- मैं हत्या कर के आया हूं, सुनकर पुलिस भी रह गई सन्न

Mother murder
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.