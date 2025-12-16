Love couple commits suicide: गोठान में युवक-युवती की फांसी पर लटकती मिली लाश, प्रेम-प्रसंग का है मामला

Love couple (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बैकुंठपुर। कोरिया जिले के विकासखंड बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जामपानी में निर्मित गोठान में सोमवार की शाम युवक-युवती का शव फांसी के फंदे से झूलता (Love couple commits suicide) मिला। दोनों की पहचान हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को उतरवाकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। युवक पिछले 2 दिन से घर से गायब था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मृत युवक की पहचान बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम जामपानी निवासी केशव के रूप में हुई है। जबकि युवती की पहचान चिरमी निवासी के रूप में की गई है। युवक की उम्र करीब 28 वर्ष और युवती की उम्र 25 वर्ष (Love couple commits suicide) बताई जा रही है।
ग्रामीणों ने सोमवार की शाम दोनों का शव (Love couple commits suicide) गोठान में फांसी के फंदे पर झूलता देखा तो पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि मृत युवक पिछले 2 दिन से अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया था। इसके बाद से परिजन गांव सहित रिश्तेदारों के यहां पूछताछ कर खोजबीन कर रहे थे।
पुलिस ने शवों को उतरवाकर पीएम के लिए बैकुंठपुर अस्पताल भिजवाया। पीएम पश्चात मंगलवार को शव उनके परिजन को सौंप दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग (Love couple commits suicide) होने की बात कही जा रही है।
दोनों ने किस वजह से यह कदम उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं युवक-युवती की मौत से परिजन में मातम पसरा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
कोरीया
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग