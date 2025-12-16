Love couple commits suicide: गोठान में युवक-युवती की फांसी पर लटकती मिली लाश, प्रेम-प्रसंग का है मामला

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के विकासखंड बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जामपानी में निर्मित गोठान में सोमवार की शाम युवक-युवती का शव फांसी के फंदे से झूलता (Love couple commits suicide) मिला। दोनों की पहचान हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को उतरवाकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। युवक पिछले 2 दिन से घर से गायब था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।