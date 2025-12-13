Loot in lodge: कांग्रेस नेता के लॉज में एमपी से पहुंचे 20 बदमाशों ने की लूटपाट, 3 गाडिय़ों में आए थे भरकर, 1 गिरफ्तार

People and police reached after loot (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के वनांचल ब्लॉक मुख्यालय भरतपुर में शुक्रवार की शाम को एक लॉज में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। करीब 20 की संख्या में आरोपी 3 गाड़ी में भरकर पहुंचे थे। वे एमपी के रीवा के बताए जा रहे हैं। वाहन से उतरते ही वे लॉज में घुसे और काउंटर से रुपए निकालकर (Loot in lodge) फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। इधर गांव के लोगों ने एक आरोपी को धरदबोचा, जिसे पुलिस के हवाले किया गया। मामले में लॉज संचालक का कहना है कि एक आरोपी ने उसे गोली मारने की बात कही। उसने कहा कि गोली मारने के बाद लोगों को पता चलेगा कि हमने यहां गुुंडागर्दी की है। पुलिस ने शनिवार की दोपहर मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरु कर दी है।
एमसीबी जिले के भरतपुर में कांग्रेसी नेता अंकुर प्रताप सिंह का शांहवी लॉज है। संचालक ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम 6.30 बजे 3-4 गाड़ी में करीब 20 लोग पहुंचे। उन्होंने सीधे लॉज (Loot in lodge) में घुसकर धक्का-मुक्की की। इस दौरान डॉक्टर नाम का एक युवक काउंटर के अंदर घुसा, इसके बाद अन्य लोगों ने काउंटर से रुपए निकाल लिए।
उसे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मामला क्या है। उसने बताया कि उसने थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी जनकपुर को मामले की जानकारी दी। वे मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे। इसी बीच गांव वाले पहुंचे, जिन्होंने एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसे पुलिस को सौंपा गया है।
संचालक का कहना है कि घटना (Loot in lodge) के 17 घंटे बीतने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। शनिवार की दोपहर पुलिस ने आरोपी अरुण मिश्रा आनंद नगर विश्वविद्यालय रीवा मध्यप्रदेश निवासी सहित साथियों के खिलाफ धारा 333, 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
लॉज संचालक (Loot in lodge) ने बताया कि पुलिस मामले में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे रही है। वहीं घटना के समय एक आरोपी को गांव वालों ने पकडक़र पुलिस को सौंपा है, जिसे मोबाइल सुविधा मिल रही है। जो इधर-उधर से फोन करवा मेरे ऊपर दबाव बनवा रहा है।
उसने पुलिस को बताया कि आरोपी अरुण मिश्रा बोल रहा था कि इसको गोली मार देते हैं, फिर डेविड सिंह (कनहिया सिंह) को बताना भी है कि हमने जनकपुर में गुंडागर्दी की है। आसपास गांव वालों से पता चला कि आरोपी अपने साथियों के साथ जनकपुर के ही एक होटल (Loot in lodge) में रुका हुआ था। शांतिप्रिय इलाका जनकपुर में ऐसी घटना दुर्भाग्यजनक है। मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होने पर आम नागरिक डरे-सहमे रहेंगे।
