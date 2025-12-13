Loot in lodge: कांग्रेस नेता के लॉज में एमपी से पहुंचे 20 बदमाशों ने की लूटपाट, 3 गाडिय़ों में आए थे भरकर, 1 गिरफ्तार

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के वनांचल ब्लॉक मुख्यालय भरतपुर में शुक्रवार की शाम को एक लॉज में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। करीब 20 की संख्या में आरोपी 3 गाड़ी में भरकर पहुंचे थे। वे एमपी के रीवा के बताए जा रहे हैं। वाहन से उतरते ही वे लॉज में घुसे और काउंटर से रुपए निकालकर (Loot in lodge) फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। इधर गांव के लोगों ने एक आरोपी को धरदबोचा, जिसे पुलिस के हवाले किया गया। मामले में लॉज संचालक का कहना है कि एक आरोपी ने उसे गोली मारने की बात कही। उसने कहा कि गोली मारने के बाद लोगों को पता चलेगा कि हमने यहां गुुंडागर्दी की है। पुलिस ने शनिवार की दोपहर मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरु कर दी है।