Porcupine hunting: वन्य जीव साही का शिकार कर मांस पकाते 3 आरोपी गिरफ्तार, जानें, कैसा होता है साही?

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के वनपरिक्षेत्र बैकुंठपुर के टेमरी इलाके में वन्य प्राणी साही का शिकार कर मांस पकाते समय 3 ग्रामीणों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार (Porcupine hunting) किया है। तीनों के पास से जाल, बर्तन, कुल्हाड़ी तथा साही का मांस जब्त किया गया। वन विभाग की टीम ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। बता दें कि बैकुंठपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत साही का शिकार लंबे समय से चल रहा है। शिकारी यहां के जंगलों में सक्रिय हैं।