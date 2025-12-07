Stray dogs havoc: कुत्तों का आतंक: दो दिन में 8 लोगों को काटा, बचने के लिए डंडा लेकर घरों से बाहर निकल रहे लोग

मनेंद्रगढ़. जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे शहरवासी भयभीत हैं। कुत्तों ने पिछले 2 दिन में 8 लोगों को काटकर घायल किया है। अब अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लोग रात को घरों से डंडा लेकर बाहर निकलने लग गए हैं। शहर के लोग कुत्तों (Stray dogs havoc) से इतने डरे हुए हैं कि रतजगा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से कहा कि है कि जल्द इनके आतंक से उन्हें बचाया जाए, अन्यथा वे प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।