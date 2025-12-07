Stray dogs havoc: कुत्तों का आतंक: दो दिन में 8 लोगों को काटा, बचने के लिए डंडा लेकर घरों से बाहर निकल रहे लोग

People with sticks (Photo- Patrika)
मनेंद्रगढ़. जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे शहरवासी भयभीत हैं। कुत्तों ने पिछले 2 दिन में 8 लोगों को काटकर घायल किया है। अब अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लोग रात को घरों से डंडा लेकर बाहर निकलने लग गए हैं। शहर के लोग कुत्तों (Stray dogs havoc) से इतने डरे हुए हैं कि रतजगा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से कहा कि है कि जल्द इनके आतंक से उन्हें बचाया जाए, अन्यथा वे प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।
एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 8 सुभाष चंद्र बोस वार्ड में आवारा श्वानों ने 2 दिन में 8 लोगों को काटा है। इसमें एक बच्चा भी शामिल है। वार्डवासियों ने बताया कि आवारा श्वानों (Stray dogs havoc) से वार्डवासी भयभीत हैं। वार्ड में 2 साल का मासूम घर के बाहर खेल रहा था। उसी समय आवारा श्वानों ने हमला कर दिया।
इससे छोटे बच्चे-युवा सहित हर वर्ग के लोग दहशत में हैं। वार्डवासी अब लाठी-डंडों से लैस होकर रात में निकलते हैं। उनका कहना है कि अपनी और बच्चों की सुरक्षा के लिए वार्ड के लोग लाठी-डंडों से लैस (Stray dogs havoc) होकर रात में गश्त कर रहे हैं। प्रशासनिक उदासीनता के कारण रतजगा करने को विवश हैं।
देर रात किसी को वापस घर की तरफ आने पर उसकी सुरक्षा के लिए लोग रतजगा करते हैं। क्योंकि आवारा श्वानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामले में स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी (Stray dogs havoc) दी गई है।
नगर पालिका मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में विचरण करने वाले आवारा श्वानों (Stray dogs havoc) के आतंक को रोकने टीम गठित की गई है, जो अब तक 30 श्वानों को वैक्सीन लगा चुकी है। वहीं आवारा श्वानों की नसबंदी कराने की भी तैयारी की जा रही है।
इससे श्वानों की संख्या नियंत्रित होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा श्वानों को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। मामले में नगरीय निकायों में आवारा श्वानों के लिए काम करने निर्देश दिए गए हैं।
