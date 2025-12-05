Knife attack on minor girl: नाबालिग लडक़ी को खेत में देख 2 बच्चों का पिता करने लगा छेड़छाड़, विरोध पर चाकू से किए कई वार, फिर पी लिया जहर

जरही। सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बुधवार की शाम 2 बच्चों के पिता ने 15 वर्षीय नाबालिग लडक़ी पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार (Knife attack on minor girl) कर दिया। इससे नाबालिग लहूलुहान होकर गिर गई। जब युवक को पुलिस पकडऩे पहुंची तो उसने कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से नाबालिग की गंभीर हालत को देखते हुए अंबिकापुर के होलीक्रॉस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। दरअसल आरोपी अपने 2 साथियों के साथ किशोरी के गांव पहुंचा था। यहां वह खेत में बकरियां चरा रही थी। उसे अकेली देख युवक ने छेड़छाड़ शुरु कर दी। जब उसने विरोध किया तो चाकू से प्रहार कर दिया।