Big fraud: सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर CRPF जवान ने युवक से की थी 8 लाख की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बिश्रामपुर। पहले वन विभाग और फिर हॉस्टल अधीक्षक पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर नगर के युवक से 8 लाख 9 हजार रुपए की ठगी (Big fraud) के मामले में पुलिस ने आज दूसरे आरोपी सीआरपीएफ जवान रामेश्वर प्रसााद पिता जूजूरती 38 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया है। वह वर्तमान में सीआरपीएफ के 52 बटालियन जम्मू में पदस्थ बताया गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही न्यायालय पेश कर चुकी है।