Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Big fraud: सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर CRPF जवान ने युवक से की थी 8 लाख की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Big fraud: सीआरपीएफ जवान का सहयोगी पहले ही गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल, पहले वन विभाग फिर हॉस्टल अधीक्षक की नौकरी लगवाने के नाम पर लिए थे रुपए

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 02, 2025

Big fraud

CRPF jawan arrested (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। पहले वन विभाग और फिर हॉस्टल अधीक्षक पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर नगर के युवक से 8 लाख 9 हजार रुपए की ठगी (Big fraud) के मामले में पुलिस ने आज दूसरे आरोपी सीआरपीएफ जवान रामेश्वर प्रसााद पिता जूजूरती 38 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया है। वह वर्तमान में सीआरपीएफ के 52 बटालियन जम्मू में पदस्थ बताया गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही न्यायालय पेश कर चुकी है।

सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर निवासी हमिद अहमद पिता स्व. वहीद अहमद कुरैशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मुलाकात क्रिकेट खेलने के दौरान नगर के ही रामेश्वर प्रसाद (Big fraud) से हुई थी। रामेश्वर वर्तमान में सीआरपीएफ की 52 वीं बटालियन जम्मू सेक्टर में पदस्थ है।

वर्ष 2021 में छुट्टी पर घर आने के दौरान उसने उसे नौकरी को लेकर बातचीत की और भरोसा दिलाया कि वह अपने जान-पहचान के जरिए उसकी नौकरी (Big fraud) लगवा सकता है। रामेश्वर ने उसे अपने परिचित बलरामपुर जिले के राजपुर निवासी संतोष सिंह से मिलवाया। संतोष सिंह ने यह कहकर विश्वास दिलाया कि उसका फॉरेस्ट विभाग सहित कई सरकारी विभागों में अच्छा परिचय है और वह पहले भी कई लोगों की नौकरी लगवा चुका है।

उसने हामिद से कहा कि फॉरेस्ट विभाग में नौकरी दिलाने के लिए उसे 5 लाख रुपए देने होंगे। भरोसा कर उसने फोन पे और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अलग अलग समय में संतोष सिंह (Big fraud) के खाते में 3 लाख 95000 रुपए और रामेश्वर प्रसाद को 44 हजार रुपए दिए। कुल 4 लाख 39 हजार रुपए देने के बाद भी नौकरी नहीं लगी।

पैसे मांगे तो कहा- हॉस्टल अधीक्षक बनवा दूंगा

जब हमिद ने पैसे वापस मांगे, तब संतोष सिंह ने कहा कि अब वह उसे हॉस्टल अधीक्षक की नौकरी दिलवाएगा। इस भरोसे में हमिद ने फिर से परीक्षा दी और परिणाम आने पर जब उसका नाम नहीं आया, तब भी संतोष सिंह ने झूठा आश्वासन दिया कि काउंसलिंग में नाम (Big fraud) आ जाएगा।

इसी बीच संतोष सिंह ने नौकरी पक्की करने के बहाने फिर से 3 लाख 20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए लिए। वहीं रामेश्वर प्रसाद ने भी नकद ले लिए। इस तरह कुल 8 लाख 9 हजार रुपए की ठगी युवक से दोनों ने मिलकर कर ली।

Big fraud: चेक भी हो गया था बाउंस

पीडि़त हामिद ने बताया कि जब उसने बार-बार पैसे लौटाने की बात की, तब संतोष सिंह ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दो चेक दिए, लेकिन खाते में पैसे नहीं होने की बात कहकर चेक जमा न करने की सलाह देता रहा। अंतत: हामिद ने मामले की शिकायत थाने में की। इस पर पुलिस ने धारा 420, 34 के तहत जुर्म (Big fraud) दर्ज किया था।

दोनों आरोपी हो चुके गिरफ्तार

पुलिस ने पिछले दिनो संतोष सिंह (Big fraud) को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। मंगलवार को दूसरे फरार आरोपी सीआरपीएफ जवान रामेश्वर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस को सूचना मिली कि वह बिश्रामपुर में परिचित के यहां आया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें

Mainpat bauxite mines: Video: मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड को मिले मैनपाट के बाक्साइट खदान, जनसुनवाई में भारी विरोध, ग्रामीण बोले- पर्यावरण को खतरा
अंबिकापुर
Mainpat bauxite mines

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 08:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Big fraud: सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर CRPF जवान ने युवक से की थी 8 लाख की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सूरजपुर में बड़ा सड़क हादसा: दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो पेड़ से भिड़ी, 1 की मौत, कई गंभीर

श्रद्धालुओं की बोलेरो पेड़ से टकराई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुरजपुर

Road accident: सडक़ हादसे में बाइक सवार आरक्षक की मौत, समंस तामील कर लौटते समय दूसरी बाइक ने मारी टक्कर, 2 गंभीर

Road accident
सुरजपुर

Latest road accident: स्टेट हाइवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, ऑन द स्पॉट हुई मौत

Latest road accident
सुरजपुर

Loot with woman: बस का इंतजार कर रही महिला को स्कूटी में दिया लिफ्ट, फिर जंगल के रास्ते ले जाकर जेवर-रुपए लूटे, पीडि़ता ने बताया ये क्लू

Loot with woman
सुरजपुर

होमवर्क के नाम पर ज्यादती! 4 साल के बच्चे को कपड़े उतरवाकर पेड़ पर लटकाया, दो शिक्षिकाओं पर एक्शन की तैयारी..

होमवर्क के नाम पर ज्यादती! 4 साल के बच्चे को कपड़े उतरवाकर पेड़ पर लटकाया, दो शिक्षिकाओं पर एक्शन की तैयारी..(photo-patrika)
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.