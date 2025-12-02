Big fraud: सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर CRPF जवान ने युवक से की थी 8 लाख की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

CRPF jawan arrested (Photo- Patrika)
बिश्रामपुर। पहले वन विभाग और फिर हॉस्टल अधीक्षक पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर नगर के युवक से 8 लाख 9 हजार रुपए की ठगी (Big fraud) के मामले में पुलिस ने आज दूसरे आरोपी सीआरपीएफ जवान रामेश्वर प्रसााद पिता जूजूरती 38 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया है। वह वर्तमान में सीआरपीएफ के 52 बटालियन जम्मू में पदस्थ बताया गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही न्यायालय पेश कर चुकी है।
सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर निवासी हमिद अहमद पिता स्व. वहीद अहमद कुरैशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मुलाकात क्रिकेट खेलने के दौरान नगर के ही रामेश्वर प्रसाद (Big fraud) से हुई थी। रामेश्वर वर्तमान में सीआरपीएफ की 52 वीं बटालियन जम्मू सेक्टर में पदस्थ है।
वर्ष 2021 में छुट्टी पर घर आने के दौरान उसने उसे नौकरी को लेकर बातचीत की और भरोसा दिलाया कि वह अपने जान-पहचान के जरिए उसकी नौकरी (Big fraud) लगवा सकता है। रामेश्वर ने उसे अपने परिचित बलरामपुर जिले के राजपुर निवासी संतोष सिंह से मिलवाया। संतोष सिंह ने यह कहकर विश्वास दिलाया कि उसका फॉरेस्ट विभाग सहित कई सरकारी विभागों में अच्छा परिचय है और वह पहले भी कई लोगों की नौकरी लगवा चुका है।
उसने हामिद से कहा कि फॉरेस्ट विभाग में नौकरी दिलाने के लिए उसे 5 लाख रुपए देने होंगे। भरोसा कर उसने फोन पे और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अलग अलग समय में संतोष सिंह (Big fraud) के खाते में 3 लाख 95000 रुपए और रामेश्वर प्रसाद को 44 हजार रुपए दिए। कुल 4 लाख 39 हजार रुपए देने के बाद भी नौकरी नहीं लगी।
जब हमिद ने पैसे वापस मांगे, तब संतोष सिंह ने कहा कि अब वह उसे हॉस्टल अधीक्षक की नौकरी दिलवाएगा। इस भरोसे में हमिद ने फिर से परीक्षा दी और परिणाम आने पर जब उसका नाम नहीं आया, तब भी संतोष सिंह ने झूठा आश्वासन दिया कि काउंसलिंग में नाम (Big fraud) आ जाएगा।
इसी बीच संतोष सिंह ने नौकरी पक्की करने के बहाने फिर से 3 लाख 20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए लिए। वहीं रामेश्वर प्रसाद ने भी नकद ले लिए। इस तरह कुल 8 लाख 9 हजार रुपए की ठगी युवक से दोनों ने मिलकर कर ली।
पीडि़त हामिद ने बताया कि जब उसने बार-बार पैसे लौटाने की बात की, तब संतोष सिंह ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दो चेक दिए, लेकिन खाते में पैसे नहीं होने की बात कहकर चेक जमा न करने की सलाह देता रहा। अंतत: हामिद ने मामले की शिकायत थाने में की। इस पर पुलिस ने धारा 420, 34 के तहत जुर्म (Big fraud) दर्ज किया था।
पुलिस ने पिछले दिनो संतोष सिंह (Big fraud) को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। मंगलवार को दूसरे फरार आरोपी सीआरपीएफ जवान रामेश्वर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस को सूचना मिली कि वह बिश्रामपुर में परिचित के यहां आया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग