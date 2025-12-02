Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Mainpat bauxite mines: Video: मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड को मिले मैनपाट के बाक्साइट खदान, जनसुनवाई में भारी विरोध, ग्रामीण बोले- पर्यावरण को खतरा

Mainpat bauxite mines: मैनपाट में दो खदानों के लिए हुई जनसुनवाई, दूसरे खदान के लिए हुई जनसुनवाई का भी स्थानीय लोगों ने जमकर जताया विरोध

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 02, 2025

Mainpat bauxite mines

Protest in Mainpat (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. मैनपाट के कंडराजा व सपनादर में नए बाक्साइट खदान का विस्तार होना है। दोनों स्थानों पर बाक्साइट उत्खनन के लिए लीज निजी कंपनी मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। सपनादर में खोले जा रहे बाक्साइट खदान (Mainpat bauxite mines) के लिए मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जमकर हंगामा हुआ। जनसुनवाई में पहुंचे अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि बिना ग्रामसभा की सहमति के ही जनसुनवाई की जा रही है। प्रभावित लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। वहीं इससे पूर्व 30 नवंबर को कंडराजा बाक्साइट खदान के लिए जनसुनवाई की गई। यहां भी विरोध का सामाना करना पड़ा था।

मैनपाट के कंडराजा व सपनादर में बाक्साइट खदान के विस्तार के लिए निजी कंपनी मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड को लीज मिला है। कंडराजा में 135 व सपनादर में 171 हेक्टेयर भूमि पर बाक्साइट (Mainpat bauxite mines) का खनन किया जाएगा। सपनादर खदान की स्वीकृति के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई मंगलवार को कमलेश्वरपुर में आयोजित की गई।

इसके लिए टेंट पंडाल के साथ ग्रामीणों को बैठने के लिए काफी संख्या में कुर्सी लगाई गई थी। लेकिन ग्रामीण टेंट के नीचे न बैठकर बाहर विरोध जताते रहे। जनसुनवाई में कुछ बाहरी लोग भी पहुंचे थे, जिन्होंने खनन के पक्ष में अपनी बात रखी।

इसे लेकर स्थानीय लोगों ने बाहरी लोगों का विरोध करते हुए हंगामा (Mainpat bauxite mines) किया और उन्हें बलपूर्वक खदेड़ दिया। इससे विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस ने बीच-बचाव किया।

ग्रामसभा के पूर्व जनसुनवाई का विरोध

जिला पंचायत सदस्य रतनी नाग ने कहा कि निजी कंपनी द्वारा मैनपाट में बाक्साइट उत्खनन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। बिना ग्रामसभा के जनसुनवाई पूरी तरह से अवैध है।

वहीं अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह ने कहा कि ग्रामसभा की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस बात की जनसुनवाई हो रही है। पहले ग्रामसभा से अनापत्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

Mainpat bauxite mines: पर्यटन को होगाा नुकसान

इसके पहले 30 नवंबर को कंडराजा बाक्साइट खदान (Mainpat bauxite mines) के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की गई थी। यहां भी स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध जताया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाक्साइट खदान से यहां की हरियाली पर असर पड़ेगा। पर्यटन को नुकसान पहुंचेगा।

इसलिए बाक्साइट खदान का विरोध किया जा रहा है। 30 नवंबर को नर्मदापुर में आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने टेंट पंडाल भी उखाड़ दिया था। इसमें 95 प्रतिशत लोगों ने खदान के विरोध में अपना अभिमत दिया है।

ये भी पढ़ें

Teacher slapped student case: दूसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारने वाला शिक्षक गिरफ्तार, गिनती सुनाने में की थी गलती
बलरामपुर
Teacher slapped student case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 06:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Mainpat bauxite mines: Video: मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड को मिले मैनपाट के बाक्साइट खदान, जनसुनवाई में भारी विरोध, ग्रामीण बोले- पर्यावरण को खतरा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sitapur tension case: शादी कार्यक्रम में मारपीट के बाद 2 पक्षों में तनाव, विधायक ने खत्म कराया चक्काजाम, 13 गिरफ्तार

Sitapur tension case
अंबिकापुर

Communal tension: Video: शादी समारोह में 2 युवकों के बीच हुई मारपीट ने लिया सांप्रदायिक रंग, एक पक्ष ने NH जाम कर किया प्रदर्शन, अभी भी तनाव

Communal tension
अंबिकापुर

Murder case solved: सुअर मारने लगाए गए करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, आरोपियों ने कुएं में फेंक दी थी लाश, 3 गिरफ्तार

Murder case solved
अंबिकापुर

Record break cold: इस वर्ष नंवबर में ठंड ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, 11 दिनों लगातार 10 डिग्री से नीचे रहा न्यूनतम तापमान

Record break cold
अंबिकापुर

Bribe for passport: हज यात्रियों से पासपोर्ट बनाने ली थी रिश्वत, कोर्ट ने आरोपी सहायक कनिष्ठ को दी 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा

Bribe for passport
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.