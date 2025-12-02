Mainpat bauxite mines: Video: मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड को मिले मैनपाट के बाक्साइट खदान, जनसुनवाई में भारी विरोध, ग्रामीण बोले- पर्यावरण को खतरा

अंबिकापुर. मैनपाट के कंडराजा व सपनादर में नए बाक्साइट खदान का विस्तार होना है। दोनों स्थानों पर बाक्साइट उत्खनन के लिए लीज निजी कंपनी मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। सपनादर में खोले जा रहे बाक्साइट खदान (Mainpat bauxite mines) के लिए मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जमकर हंगामा हुआ। जनसुनवाई में पहुंचे अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि बिना ग्रामसभा की सहमति के ही जनसुनवाई की जा रही है। प्रभावित लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। वहीं इससे पूर्व 30 नवंबर को कंडराजा बाक्साइट खदान के लिए जनसुनवाई की गई। यहां भी विरोध का सामाना करना पड़ा था।