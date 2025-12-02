Teacher slapped student case: दूसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारने वाला शिक्षक गिरफ्तार, गिनती सुनाने में की थी गलती

रामानुजगंज. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की त्रिकुण्डा पुलिस ने शासकीय प्राइमरी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट करने वाले शिक्षक उदय कुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मात्र गिनती नहीं सुनाने पर शिक्षक ने बच्चे को कई थप्पड़ (Teacher slapped student case) मार दिए थे। इससे उसका गाल व चेहरा सूज गया था तथा आंखों में खून उतर आया था। मामले की रिपोर्ट छात्र के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है।