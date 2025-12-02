Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

Teacher slapped student case: दूसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारने वाला शिक्षक गिरफ्तार, गिनती सुनाने में की थी गलती

Teacher slapped student case: शिक्षक ने मारे थे कई थप्पड़, गाल व चेहरे पर आ गई थी सूजन, आंखों में उतर आया था खून, छात्र के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट, कहा था- नशे में शिक्षक आते हैं स्कूल

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 02, 2025

Teacher slapped student case

Teacher arrested (Photo- Patrika)

रामानुजगंज. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की त्रिकुण्डा पुलिस ने शासकीय प्राइमरी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट करने वाले शिक्षक उदय कुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मात्र गिनती नहीं सुनाने पर शिक्षक ने बच्चे को कई थप्पड़ (Teacher slapped student case) मार दिए थे। इससे उसका गाल व चेहरा सूज गया था तथा आंखों में खून उतर आया था। मामले की रिपोर्ट छात्र के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

बता दें कि त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम पलगी छितौलीपारा निवासी धनंजय यादव निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 7 वर्षीय पुत्र भागीरथी यादव शासकीय प्राथमिक शाला जवाखाड़ी में कक्षा दूसरी का छात्र है। 28 नवंबर को भागीरथी स्कूल से घर लौटा तो उसके दोनों गाल सूजे (Teacher slapped student case) हुए थे। आंख में खून उतर आया था और बच्चा बुखार से कांप रहा था।

बच्चे से पूछताछ करने पर उसने बताया कि टिफिन के बाद शिक्षक उदय यादव शराब के नशे में कक्षा में आए और गिनती नहीं बता पाने पर गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट (Teacher slapped student case) की।

शिक्षक ने उसके गाल पर कई थप्पड़ (Teacher slapped student case) मारे। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध अपराध धारा 296, 115(2) बीएनएस तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75, 82 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

Teacher slapped student case: शिक्षक को भेजा गया जेल

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी की तलाश की गई और उसे ग्राम पलगी से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी उदय कुमार यादव पिता स्व. रामजी प्रसाद यादव उम्र 56 वर्ष निवासी पलगी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

यहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल (Teacher slapped student case) भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा या दुव्यर्वहार को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

02 Dec 2025 01:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Teacher slapped student case: दूसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारने वाला शिक्षक गिरफ्तार, गिनती सुनाने में की थी गलती

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

