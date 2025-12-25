Road accident: ट्रैक्टर-बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, तीसरे की हालत नाजुक

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के डिण्डो चौकी अंतर्गत गुरुवार की दोपहर ट्रैक्टर और बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे (Road accident) में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा तीनों को वाड्रफनगर अस्पताल भिजवाया गया। यहां 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।