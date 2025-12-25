25 दिसंबर 2025,

बलरामपुर

Road accident: ट्रैक्टर-बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, तीसरे की हालत नाजुक

Road accident: गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए किया गया रेफर, पुलिस ने ट्रैक्टर को किया जब्त

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 25, 2025

Road accident

Youth died in road accident (Photo- Patrika)

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के डिण्डो चौकी अंतर्गत गुरुवार की दोपहर ट्रैक्टर और बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे (Road accident) में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा तीनों को वाड्रफनगर अस्पताल भिजवाया गया। यहां 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

बलरामपुर जिले के सनावल निवासी सुखलेश 26 वर्ष, राजनाथ 25 वर्ष व संतलाल 28 वर्ष एक ही बाइक पर सवार होकर गुरुवार की दोपहर करीब 2.30 बजे वाड्रफनगर की ओर से सनावल (Road accident) की ओर जा रहे थे।

तीनों डिंडो चौकी अंतर्गत ग्राम डिंडो में पहुंचे ही थे कि हाईस्कूल के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर से उनकी भिड़ंत हो गई। इससे तीनों सडक़ पर जा गिरे। हादसे (Road accident) में तीनों के सिर, हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं।

सूचना मिलते ही डिंडो चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को वाड्रफनगर सिविल अस्पताल भिजवाया। यहां इलाज के दौरान सुखलेश व राजनाथ की मौत (Road accident) हो गई, जबकि संतलाल की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया।

Road accident: पुलिस ने ट्रैक्टर को किया जब्त

हादसे (Road accident) के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इस संबंध में डिंडो चौकी प्रभारी नवल किशोर दुबे ने बताया कि हादसे के बाद तीनों के सांसें चल रही थीं। इसके बाद हमने उन्हें वाड्रफनगर अस्पताल भिजवाया।

खबर शेयर करें:

25 Dec 2025 06:24 pm

