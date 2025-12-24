Vibha Chaube in KBC: केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचीं अंबिकापुर की शिक्षिका विभा चौबे, उनकी ये शायरी सुन अमिताभ बच्चन भी हुए खुश

अंबिकापुर। कौन बनेगा करोड़पति (KBC) देश का चर्चित क्वीज शो है। इसके हॉट सीट पर पहुंचना लोगों का सपना होता है, लेकिन सरगुजा जिले के अंबिकापुर निवासी शिक्षिका विभा चौबे (Vibha Chaube in KBC) ने यह कर दिखाया है। वे केबीसी की हॉट सीट पर पहुंच चुकी हैं। वे महानायक अमिताभ बच्चन के साथ 31 दिसंबर व 1 जनवरी को आने वाले शो में दिखाई देंगीं। केबीसी की ओर से एक प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें वे अमिताभ बच्चन को खास अंदाज में गुलाब का फूल दे रही हैं। विभा की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों समेत शहरवासियों में खुशी की लहर है।