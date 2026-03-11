Rumor of child thief: Video: बच्चा चोर समझकर ऑटो चालक को पेड़ में बांधा, फिर डंडे व चप्पल से की पिटाई, वीडियो वायरल

अंबिकापुर/सूरजपुर। इन दिनों सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी करने वाले गैंग को लेकर अफवाह तेजी से फैल रहा है। इस वजह से कोई भी अनजान व्यक्ति यदि गांव में दिख रहा है तो लोग उसे बच्चा चोर समझकर (Rumor of child thief) उसकी पिटाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर से सामने आया है। यहां बच्चा चोर समझकर एक ऑटो चालक की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, तब ऑटो चालक को पूछताछ के बाद छोड़ा गया।