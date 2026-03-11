11 मार्च 2026,

बुधवार

अंबिकापुर

Rumor of child thief: Video: बच्चा चोर समझकर ऑटो चालक को पेड़ में बांधा, फिर डंडे व चप्पल से की पिटाई, वीडियो वायरल

Rumor of child thief: सूरजपुर के बायपास रोड में कुछ ग्रामीणों ने ऑटो चालक को पेड़ से बांधकर की पिटाई, बच्चा चोरी का उड़ा था अफवाह

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 11, 2026

Rumor of child thief

Auto driver tied and beaten (Photo- Video grab)

अंबिकापुर/सूरजपुर। इन दिनों सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी करने वाले गैंग को लेकर अफवाह तेजी से फैल रहा है। इस वजह से कोई भी अनजान व्यक्ति यदि गांव में दिख रहा है तो लोग उसे बच्चा चोर समझकर (Rumor of child thief) उसकी पिटाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर से सामने आया है। यहां बच्चा चोर समझकर एक ऑटो चालक की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, तब ऑटो चालक को पूछताछ के बाद छोड़ा गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक अधेड़ व्यक्ति के हाथ को गमछे से कुछ लोगों ने पेड़ से बांध रखा है और उसे बच्चा चोर (Rumor of child thief) कहा जा रहा है। साथ ही कुछ महिला-पुरुषों ने उसे घेर रखा है।

एक बुजुर्ग उसे डंडे से पीटता दिख रहा है तो महिला चप्पल बरसा रही है। इस दौरान पीडि़त व्यक्ति उनसे छोड़ देने की मिन्नते कर रहा है। वह कह रहा है कि वह बच्चा चोर नहीं है।

इसके बाद भी लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। बाद में इसकी सूचना कोतवाली पुलिस (Rumor of child thief) तक पहुंची तो उसने पिटाई खाने वाले व्यक्ति को पकड़ा और थाने ले गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया।

Rumor of child thief: ऑटो रिक्शा चलाता है पीडि़त

मामला मंगलवार की शाम सूरजपुर के रिंग रोड स्थित परशुराम मंदिर के आस-पास की बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि पीडि़त व्यक्ति ऑटो रिक्शा चलाता है। उसने शराब पी रखी थी। 12-13 साल की एक छात्रा भी थाने पहुंची थी, उससे भी महिला पुलिस ने पूछताछ की। फिलहाल उक्त मामले (Rumor of child thief) के संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।

Published on:

11 Mar 2026 04:33 pm

