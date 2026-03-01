Wife murder: पत्नी की इस हरकत से तंग पति ने मिट्टी का धेला चलाकर 3 बार किया प्रहार, चली गई जान

अंबिकापुर। घर का धान सहित अन्य सामान बेचकर शराब पीने से परेशान पति ने 8 मार्च को गुस्से में पत्नी के ऊपर मिट्टी के धेले से 3 बार प्रहार कर दिया। सिर में चोट लगने से वह गिरकर बेहोश (Wife murder) होकर गिर गई। परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। मामले को पुलिस ने जांच में लिया है।