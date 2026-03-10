Opium cultivation: Video: बलरामपुर के कुसमी में भी अफीम की खेती का भंडाफोड़, झारखंड के व्यक्ति ने 4 एकड़ में लगाई है फसल

अंबिकापुर/कुसमी। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में भाजपा नेता द्वारा अफीम की खेती की गई थी। यह मामला उजागर होने के बाद अब बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र से भी बड़े पैमाने पर अफीम की खेती (Opium cultivation) किए जाने का मामला सामने आया है। झारखंड के व्यक्ति द्वारा 2 ग्रामीणों की करीब 4 एकड़ जमीन लीज पर लेकर अफीम की खेती की गई है। सूचना मिलते ही मंगलवार की सुबह बलरामपुर व जशपुर जिले के 4 थाना की टीमें और कुसमी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार व टीआई मौके पर पहुंचे। यहां अफीम के पौधे जब्त किए जाने की कार्रवाई जारी है।