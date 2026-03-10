CG Opium Case: चार ट्रैक्टर में भरकर मालखाने भेजे गए 7.88 करोड़ के अफीम के पौधे, BSP में होगा नष्टीकरण

गौरतलब है कि छह मार्च को समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया था। प्रारंभिक जांच में करीब सात करोड़ 88 लाख रुपए की अफीम की खेती होने का अनुमान लगाया गया है। खेत के चारों ओर तारबंदी कर दी गई थी, जिससे आम लोगों का प्रवेश लगभग असंभव था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है।