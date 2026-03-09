5 एकड़ 62 डिसमिल में फैले अफीम की खेत में चला बुलडोजर, 360 डिग्री कैमरे से करता था फसल की निगरानी

झेंझरी निवासी सीताराम ताम्रकार की दोनों बेटियां मधुमति बाला ताम्रकार (58) और प्रीति बाला ताम्रकार (57) हैं। सीताराम की मृत्यु के बाद करीब दस एकड़ दोनों बेटियों के नाम आ गया। कोरोना महामारी के समय मधुमति के पति की मौत हो गई। उसकी दो बेटियां हैं। पुलिस की नोटिस पर रविवार को मधुमति और प्रीति दोनों बहनें थाना पहुंची। उन्होंने बयान में बताया कि पिता के जाने के बाद वर्ष 2023 में मधुमति खेत को देखने गई थी। विनायक ताम्रकार की जमीन से लगा खेत है। विनायक ने झगड़ा-लड़ाई कर खेत जाने का रास्ता नहीं दिया। उसके बाद से वह खेत पर नहीं गई। उसकी छोटी बहन प्रीति तो कभी गई ही नहीं। उस खेत का देख-रेख करीब पांच साल से विनायक ही कर रहा था।