5 एकड़ 62 डिसमिल में 7.88 करोड़ की अफीम की खेती, स्क्वायर फीट के आधार पर की पौधों की गिनती, BJP नेता समेत 3​ गिरफ्तार

पुलगांव थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का खुलासा किया था। शनिवार सुबह करीब नौ बजे एनसीबी की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने स्क्वायर फीट के आधार पर पौधों की गिनती कर एक एकड़ में पौधों की संख्या का अनुमान लगाया। एक पौधे की कीमत लगभग 15 हजार रुपए के हिसाब से पूरी फसल का मूल्यांकन किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब सात करोड़ 88 लाख रुपए आंकी गई। यह पूरी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई। बताया गया कि करीब पांच एकड़ 62 डिसमिल जमीन में मकई की फसल के बीच अफीम की मिश्रित खेती की गई थी, ताकि किसी को इसकी भनक न लग सके।