7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

UPSC Result 2025: धैर्य की मिसाल बने दुर्ग के अनुभव, 4 बार फेल होकर भी नहीं मानी हार, अब हासिल की 188वीं रैंक

UPSC Result 2025: दुर्ग जिले के अनुभव अग्रवाल ने 5वें प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया है। घोषित परिणाम में अनुभव ने 188वीं रैंक हासिल किया है..

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Mar 07, 2026

UPSC Result 2025, anubhav agarawal

5वें प्रयास में दुर्ग के अनुभव ने पास की यूपीएससी ( Photo - Patrika )

UPSC Result 2025: लगातार प्रयास, कड़ी मेहनत और हार न मानने के जज्बे ने आखिरकार दुर्ग जिले के सिकोलाबस्ती निवासी अनुभव अग्रवाल को यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता दिला दी। घोषित परिणाम में अनुभव ने 188वीं रैंक हासिल की है। इस रैंक के आधार पर उनका आईपीएस बनना लगभग तय माना जा रहा है, हालांकि अंतिम सेवा आवंटन अगस्त में होगा। अनुभव अग्रवाल की सफलता की कहानी धैर्य और दृढ़ संकल्प की मिसाल है।

UPSC Result 2025: बेंगालुरु में एक बैंक में कर रहे थे जॉब

उन्होंने पांचवें प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की। आईआईटी मुंबई से बीटेक करने के बाद वे बेंगलुरु में एक बैंक में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी लगातार जारी रखी। उनका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में जाकर देश और समाज के लिए काम करना है।

मेहनत के साथ धैर्य जरूरी

अनुभव के पिता दिव्य दर्शन अग्रवाल भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत रहे हैं और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि उनकी माता सीमा अग्रवाल आयुर्वेद चिकित्सक हैं। एक साधारण परिवार से आने वाले अनुभव की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य के आगे असफलताएं टिक नहीं पातीं। दुर्ग के इस युवा की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो बार-बार प्रयास के बाद भी अपने सपनों से समझौता करने लगते हैं। अनुभव ने दिखा दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और हौसला मजबूत हो, तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है।

इंटरव्यू में दिए सधे हुए जवाब

यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान उनसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े सवाल पूछे गए। उनसे यह जानना चाहा गया कि भारत और विदेशों में एआई के क्षेत्र में क्या अंतर है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा गया कि इंजीनियरिंग और बैंकिंग के क्षेत्र में कॅरियर होने के बावजूद उन्होंने सिविल सेवा को क्यों चुना। अनुभव ने बताया कि समाज के लिए बड़े स्तर पर काम करने की इच्छा ही उन्हें इस दिशा में लेकर आई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Mar 2026 03:20 pm

Published on:

07 Mar 2026 03:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / UPSC Result 2025: धैर्य की मिसाल बने दुर्ग के अनुभव, 4 बार फेल होकर भी नहीं मानी हार, अब हासिल की 188वीं रैंक

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी का अटैक! हर दिन चढ़ रहा पारा, अगले 7 दिनों तक बदलाव के आसार नहीं

CG Weather Update, Heat Wave in cg
भिलाई

BJP नेता के खेत में करोड़ों रुपए की अफीम की खेती! गोल-गोल फलों को किया गूगल सर्च तब हुआ खुलासा

Opium Farming in CG
भिलाई

ऑर्डर लेट होने पर भड़का युवक, डोमिनोज आउटलेट में की तोड़फोड़, Video Viral

डोमिनोज पिज्जा आउटलेट में तोड़फोड़ (photo source- Patrika)
भिलाई

टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च

CG Property Tax: टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, नहीं भरा तो देना होगा 18% पेनल्टी...(photo-patrika)
भिलाई

CG Suicide: होली खेलकर घर पहुंचा युवक, फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

मोबाइल नहीं मिलने से बाथरूम में लगा ली फांसी, अस्पताल में मचा हड़कंप
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.