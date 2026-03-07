UPSC Result 2025: धैर्य की मिसाल बने दुर्ग के अनुभव, 4 बार फेल होकर भी नहीं मानी हार, अब हासिल की 188वीं रैंक

अनुभव के पिता दिव्य दर्शन अग्रवाल भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत रहे हैं और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि उनकी माता सीमा अग्रवाल आयुर्वेद चिकित्सक हैं। एक साधारण परिवार से आने वाले अनुभव की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य के आगे असफलताएं टिक नहीं पातीं। दुर्ग के इस युवा की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो बार-बार प्रयास के बाद भी अपने सपनों से समझौता करने लगते हैं। अनुभव ने दिखा दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और हौसला मजबूत हो, तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है।