ऑर्डर लेट होने पर भड़का युवक, डोमिनोज आउटलेट में की तोड़फोड़, Video Viral

Domino’s outlet vandalism: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिज्जा मिलने में देरी को लेकर एक ग्राहक ने डोमिनोज पिज्जा आउटलेट में हंगामा कर दिया। नाराज ग्राहक ने कर्मचारियों से बदसलूकी की और गुस्से में आकर ऑर्डर लेने वाले मॉनिटर को तोड़ दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला सुपेला थाना क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित डोमिनोज पिज्जा आउटलेट का है। यहां ढाकेश्वर कुमार (38) क्लस्टर मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं और उतई रोड स्थित साव आटा चक्की के पास रहते हैं।