7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

ऑर्डर लेट होने पर भड़का युवक, डोमिनोज आउटलेट में की तोड़फोड़, Video Viral

Domino’s outlet vandalism: दुर्ग के सुपेला इलाके में डोमिनोज पिज्जा आउटलेट में ऑर्डर मिलने में देरी पर एक ग्राहक ने हंगामा कर दिया।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 07, 2026

डोमिनोज पिज्जा आउटलेट में तोड़फोड़ (photo source- Patrika)

डोमिनोज पिज्जा आउटलेट में तोड़फोड़ (photo source- Patrika)

Domino’s outlet vandalism: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिज्जा मिलने में देरी को लेकर एक ग्राहक ने डोमिनोज पिज्जा आउटलेट में हंगामा कर दिया। नाराज ग्राहक ने कर्मचारियों से बदसलूकी की और गुस्से में आकर ऑर्डर लेने वाले मॉनिटर को तोड़ दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला सुपेला थाना क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित डोमिनोज पिज्जा आउटलेट का है। यहां ढाकेश्वर कुमार (38) क्लस्टर मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं और उतई रोड स्थित साव आटा चक्की के पास रहते हैं।

Domino’s outlet vandalism: जानें क्या है पूरा मामला…

गुरुवार रात करीब 9:15 बजे नरेंद्र मानिकपुरी नाम का युवक आउटलेट पहुंचा और पिज्जा का ऑर्डर दिया। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद वह काउंटर पर पहुंचा और ऑर्डर देर से मिलने की बात को लेकर कर्मचारियों से बहस करने लगा। उस समय काउंटर पर मौजूद कर्मचारी जया साहू और शिवचरण से उसकी कहासुनी हो गई। (pizza order delay fight) कर्मचारियों ने ग्राहक को बताया कि अगर ऑर्डर रद्द किया जाता है तो भुगतान की गई राशि 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन वापस कर दी जाएगी।

यह सुनकर युवक और अधिक नाराज हो गया और तुरंत नकद पैसे लौटाने की मांग करने लगा। इसके बाद उसने कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और आउटलेट के अंदर हंगामा करने लगा। गुस्से में उसने काउंटर पर रखे कंप्यूटर मॉनिटर पर मुक्का मार दिया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ भी की और कर्मचारियों को धमकी देते हुए वहां से चला गया।

Domino’s outlet vandalism: फरार आरोपी की तलाश जारी

घटना के समय मौजूद कर्मचारी जया साहू, शिवचरण, असलम अंसारी और जसमीत सिंह ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। कर्मचारियों का कहना है कि युवक लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और मारपीट करने की भी कोशिश कर रहा था, जिससे दुकान का माहौल बिगड़ गया। क्लस्टर मैनेजर ढाकेश्वर कुमार की शिकायत के आधार पर सुपेला थाना पुलिस ने आरोपी नरेंद्र मानिकपुरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Mar 2026 11:52 am

Published on:

07 Mar 2026 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / ऑर्डर लेट होने पर भड़का युवक, डोमिनोज आउटलेट में की तोड़फोड़, Video Viral

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च

CG Property Tax: टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, नहीं भरा तो देना होगा 18% पेनल्टी...(photo-patrika)
भिलाई

CG Suicide: होली खेलकर घर पहुंचा युवक, फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

CG Suicide: होली खेलकर घर पहुंचा युवक, फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या
भिलाई

नई रेलवे लाइन के लिए दुर्ग जिले के किसानों से ली जाएगी जमीन, मुआवजे को लेकर बढ़ा विवाद! कलेक्टर ने बनाई टीम

new railway line
भिलाई

छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जहां 1926 से नहीं खेली जाती होली, बच्चों की मौतों के बाद बदली परंपरा

छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जहां 1926 से नहीं खेली जाती होली, बच्चों की मौतों के बाद बदली परंपरा
भिलाई

Bhilai News: मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

Bhilai News: मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.