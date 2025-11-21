Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

Bhilai News: मैत्रीबाग टिकट काउंटर का टेंडर निरस्त, ठेका लेने वाली एजेंसी फरार

Bhilai News: पूर्व में ठेका लेने वाली एजेंसी द्वारा मुनाफा कमाने के बाद राशि जमा किए बिना फरार हो जाने का मामला सामने आने पर पत्रिका ने इसे प्रमुखता से उठाया।

भिलाई

Love Sonkar

Nov 21, 2025

Bhilai News: मैत्रीबाग टिकट काउंटर का टेंडर निरस्त, ठेका लेने वाली एजेंसी फरार

मैत्रीबाग टिकट काउंटर का टेंडर निरस्त (Photo Patrika)

Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) प्रबंधन ने मैत्रीबाग के टिकट काउंटर को निजी हाथों में देने के लिए जारी निविदा को निरस्त कर दिया है। तीन एजेंसियों ने यह टेंडर भरा था, लेकिन पूर्व में ठेका लेने वाली एजेंसी द्वारा मुनाफा कमाने के बाद राशि जमा किए बिना फरार हो जाने का मामला सामने आने पर पत्रिका ने इसे प्रमुखता से उठाया।

खबर का असर यह हुआ कि प्रबंधन ने सुरक्षा और पारदर्शिता के मद्देनजर पूरे टेंडर को ही रद्द कर दिया। अब नए सिरे से अधिक सत नियम-शर्तों के साथ निविदा प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

हर माह जमा करने होंगे 15 लाख रुपए

टिकट काउंटर का ठेका लेने वाली एजेंसी प्रतिदिन टिकट से नकद राशि एकत्र करेगी। इसके बदले उसे बीएसपी प्रबंधन को हर माह 15 लाख रुपए, यानी तीन माह में 45 लाख रुपए जमा करना होगा। वर्षभर में यह राशि 1.8 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। नए सिस्टम में गेट पर तैनात एक बीएसपी कर्मचारी की तैनाती भी हटाई जाएगी। ठेका अवधि दो वर्ष की तय की गई है। कर्मचारियों के मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए मैत्रीबाग में शुरुआत में प्रवेश निशुल्क था। भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ने पर टिकट व्यवस्था शुरू हुई। समय के साथ टिकट शुल्क बढ़कर अब प्रति व्यक्ति 20 रुपए हो गया है।

पार्किंग का ठेका भी समाप्त, प्रक्रिया जारी

मैत्रीबाग की वाहन पार्किंग का पुराना ठेका खत्म हो चुका है। प्रबंधन ने इसका भी नया टेंडर जारी कर दिया है और उमीद जताई है कि जल्द ही पूरा प्रोसेस अंतिम चरण में पहुंच जाएगा।

मैत्रीबाग के पार्किंग का ठेका जल्द ही हो जाएगा। टिकट काउंटर का ठेका भी जल्द जारी होने की संभावना है।

डॉ. एनके जैनप्रभारी, मैत्रीबाग, बीएसपी

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: मैत्रीबाग टिकट काउंटर का टेंडर निरस्त, ठेका लेने वाली एजेंसी फरार

