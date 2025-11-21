Bhilai News: मैत्रीबाग टिकट काउंटर का टेंडर निरस्त, ठेका लेने वाली एजेंसी फरार

टिकट काउंटर का ठेका लेने वाली एजेंसी प्रतिदिन टिकट से नकद राशि एकत्र करेगी। इसके बदले उसे बीएसपी प्रबंधन को हर माह 15 लाख रुपए, यानी तीन माह में 45 लाख रुपए जमा करना होगा। वर्षभर में यह राशि 1.8 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। नए सिस्टम में गेट पर तैनात एक बीएसपी कर्मचारी की तैनाती भी हटाई जाएगी। ठेका अवधि दो वर्ष की तय की गई है। कर्मचारियों के मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए मैत्रीबाग में शुरुआत में प्रवेश निशुल्क था। भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ने पर टिकट व्यवस्था शुरू हुई। समय के साथ टिकट शुल्क बढ़कर अब प्रति व्यक्ति 20 रुपए हो गया है।