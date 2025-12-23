बिना टोकन धान खरीदी! कांग्रेस नेताओं के साथ भूपेश बघेल ने झीट समिति में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जानें पूरा मामला

मौके पर मौजूद तहसीलदार पाटन पवन ठाकुर से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत बिना टोकन किसानों को बारदाना तक नहीं दिया जाता, लेकिन यहां बारदाना देकर तौल, सिलाई और स्टॉक तक कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन किसानों के टोकन एक माह पहले कट चुके हैं और वे अब तक धान लेकर नहीं आए, उनके रहते बिना टोकन धान स्टॉक में कैसे पहुंच गया?