बिना टोकन धान खरीदी! कांग्रेस नेताओं के साथ भूपेश बघेल ने झीट समिति में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जानें पूरा मामला(photo-patrika)
CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ के भिलाई/सेलूद झीट सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने गंभीर गड़बड़ी का दावा किया है। आरोप है कि यहां बिना टोकन काटे ही किसानों के धान की तौल कराई गई, सिलाई कर उसे सीधे खरीदी केंद्र के स्टॉक में जमा कर दिया गया।
कांग्रेस नेताओं के अनुसार करीब एक हजार कट्टे धान बिना टोकन के स्टॉक में जमा पाए गए। गड़बड़ी की सूचना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पाटन विधायक भूपेश बघेल मौके पर पहुंचे। इस दौरान दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर, पूर्व ओएसडी आशीष वर्मा सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।
जैसे-जैसे बिना टोकन धान स्टॉक में जमा होने का मामला सामने आया, वैसे-वैसे वे लोग भी खरीदी केंद्र पहुंचने लगे, जिन्होंने बिना टोकन धान जमा कराया था। कोई 100 कट्टे तो कोई 98 कट्टे होने की बात कह रहा है। सभी के बयान और विवरण तहसीलदार द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं।
मौके पर मौजूद तहसीलदार पाटन पवन ठाकुर से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत बिना टोकन किसानों को बारदाना तक नहीं दिया जाता, लेकिन यहां बारदाना देकर तौल, सिलाई और स्टॉक तक कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन किसानों के टोकन एक माह पहले कट चुके हैं और वे अब तक धान लेकर नहीं आए, उनके रहते बिना टोकन धान स्टॉक में कैसे पहुंच गया?
दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि यह मामला सीधे तौर पर कोचियों से मिलीभगत का है। उन्होंने बताया कि समिति प्रबंधन से पूछताछ के दौरान मौके पर ही 250 कट्टे धान बिना टोकन के जमा होने की पुष्टि हुई।
समिति प्रबंधक सौरभ यादव ने इसे स्वीकार भी किया, इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होना संदेह पैदा करता है। राकेश ठाकुर ने कहा कि यदि दो-चार किसानों का मामला होता तो समझ में आता, लेकिन यहां किसी के 100 तो किसी के 98 कट्टे पाए गए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार पवन ठाकुर ने नए और पुराने बारदाने के साथ स्टॉक में रखे धान की विस्तृत गिनती शुरू कराई है। सहकारिता विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रहे। तहसीलदार ने कहा कि पूरी गिनती के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग