11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

दरवाजा बंद, अंदर पसरा सन्नाटा… बाथरूम में जली हालत में मिली शिक्षिका, नजारा देख छात्रों के उड़े होश

Crime News: ट्यूशन के लिए पहुंचे छात्रों ने जब काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो अनहोनी की आशंका गहराने लगी। पुलिस के दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करने पर जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को सन्न कर दिया...

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Feb 11, 2026

Crime News

Crime (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: टाउनशिप के सेक्टर-8 स्थित एक मकान में मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब 51 वर्षीय महिला शिक्षिका रंजना देवांगन का जला हुआ शव उनके ही घर के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई की गई तथा परिजनों को सूचना दी गई।

ट्यूशन पढ़ाती थीं रंजना देवांगन

जानकारी के अनुसार, रंजना देवांगन अपने निवास पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं। मंगलवार सुबह उन्होंने एक बैच को पढ़ाया था। शाम को जब दूसरे बैच के छात्र ट्यूशन के लिए पहुंचे और काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो छात्रों ने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। संदेह होने पर पुलिस को बुलाया गया।

दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस

मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। तलाशी के दौरान बाथरूम में महिला का जला हुआ शव मिला। दृश्य देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मौके को सील कर जांच शुरू की।

आत्महत्या की आशंका, हर एंगल से जांच

भिलाई नगर थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि मृतका का बेटा चिकित्सक है। घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा।

इलाके में शोक और चर्चा

घटना के बाद सेक्टर-8 क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि की जा सकेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 10:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / दरवाजा बंद, अंदर पसरा सन्नाटा… बाथरूम में जली हालत में मिली शिक्षिका, नजारा देख छात्रों के उड़े होश

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट 2026 कर रही हैं पेश

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

होटल बना Sex Racket का अड्डा, पुलिस रेड में संचालक और दलाल समेत 3 गिरफ्तार

Sex Racket का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
भिलाई

Bhilai News: भिलाई में दिल दहला देने वाला हादसा, खुले कुएं में गिरकर डूबने से मासूम की मौत

कुएं में डूबने से दो चचेरी बहनों की मौत (Photo Patrika)
भिलाई

सुनसान मकानों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, वारदात को ऐसे देते थे अंजाम, 6 आरोपी गिरफ्तार

चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

Good News: केवल 1 रुपए में गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी, इस जिले में 15 फरवरी से शुरू होगी सुविधा

गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी सिर्फ 1 रुपए में Source- Social Media
भिलाई

राजनीतिक रसूख भी नहीं बचा सका दुष्कर्म आरोपी को, दीवार फांदकर भागने की कोशिश नाकाम, गोरखपुर से गिरफ्तारी

गिरफ्तार। पत्रिका फाइल फोटो
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.