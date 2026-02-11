दरवाजा बंद, अंदर पसरा सन्नाटा… बाथरूम में जली हालत में मिली शिक्षिका, नजारा देख छात्रों के उड़े होश

भिलाई नगर थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि मृतका का बेटा चिकित्सक है। घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा।