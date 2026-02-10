10 फ़रवरी 2026,

भिलाई

होटल बना Sex Racket का अड्डा, पुलिस रेड में संचालक और दलाल समेत 3 गिरफ्तार

Sex Racket: पावर हाउस बस स्टैंड स्थित होटल छाया इन पर छापेमारी कर पुलिस ने होटल संचालक और दलाल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 10, 2026

Sex Racket का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

Sex Racket का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

Sex Racket: दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार से जुड़े एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए होटल संचालक और दलाल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पावर हाउस बस स्टैंड के पास स्थित होटल छाया इन में की गई, जहां पुलिस की अचानक कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

Sex Racket: अवैध देह व्यापार का संचालन

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन DIG विजय अग्रवाल के निर्देश पर अंजाम दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी चित्रा वर्मा की अगुवाई में विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें छावनी सीएसपी प्रशांत सिंह पैकरा और थाना स्टाफ के अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल छाया इन में लंबे समय से अवैध देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है।

सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से होटल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान होटल परिसर में संदिग्ध गतिविधियां मिलीं और मौके से देह व्यापार में संलिप्त युवतियों व दलालों को पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि होटल संचालक की सहमति और मिलीभगत से यह पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। दलालों की भूमिका ग्राहकों की व्यवस्था करने और युवतियों को होटल तक लाने-ले जाने की थी।

Sex Racket: अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। छावनी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम (PITA एक्ट) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा।

Updated on:

10 Feb 2026 03:33 pm

Published on:

10 Feb 2026 03:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / होटल बना Sex Racket का अड्डा, पुलिस रेड में संचालक और दलाल समेत 3 गिरफ्तार

