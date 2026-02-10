होटल बना Sex Racket का अड्डा, पुलिस रेड में संचालक और दलाल समेत 3 गिरफ्तार

सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से होटल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान होटल परिसर में संदिग्ध गतिविधियां मिलीं और मौके से देह व्यापार में संलिप्त युवतियों व दलालों को पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि होटल संचालक की सहमति और मिलीभगत से यह पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। दलालों की भूमिका ग्राहकों की व्यवस्था करने और युवतियों को होटल तक लाने-ले जाने की थी।